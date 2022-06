Aroa Moreno muestra en Valladolid 'La bajamar', los distintos silencios de tres generaciones de mujeres

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Aroa Moreno aborda el silencio de tres generaciones de madres e hijas marcados por los momentos clave de la historia reciente de España que trata en su nuevo libro 'La bajamar', que ha presentado este jueves en Valladolid, en el marco de su 55 Feria del Libro.

La novela narra conversaciones y silencios que la autora considera "casi genéticos de abuela, madre e hija" que surgió a raíz de la maternidad de la autora y la mudanza de sus padres al País Vasco, sobre lo cual ha destacado que cada generación "calla" por distintos motivos.

Ruth, la abuela, pertenece a la generación de los niños de la Guerra Civil que tuvieron que exiliarse y su silencio viene a raíz del sufrimiento de aquellos años. Adriana, la madre de la protagonista, calla para no remover el sufrimiento y la protagonista, Adirane, no habla porque no sabe como nombrar las cosas.

Las tres personajes de la novela se encuentran en un momento "difícil" de sus vidas en las que la abuela está en el final de su vida y la nieta "huye" del papel de madre y del desamor.

La obra transcurre en una casa donde las tres mujeres se reencuentran y abordan conversaciones pendientes y en la que también transcurren periodos de mucho silencio. Las tres conviven con mucho dolor y "con las piedras que lleva cada una en su mochila particular", ha explicado la autora durante una rueda de prensa celebrada en el Círculo de Recreo de la capital vallisoletana.

Moreno aborda cómo se cuentan las cosas en las familias y como ese relato se "deforma" a lo largo del tiempo y añade a cada mujer un estilo distinto de narrativa. La abuela y la madre, Ruth y Adriana, están escritas en un estilo de primera persona mientras que la hija, Adirane, con quien se identifica la autora está narrado en tercera persona.

De esta manera, Moreno personifica en el personaje de la abuela una historia que le llegó a la autora por parte de terceros y que mantiene conversaciones ficcionadas con su nieta.

Asimismo, ha reflexionado con el personaje de la madre a la que ha aportado una voz más "honda, profunda y reflexiva" de una generación que considera "olvidada y rechazada" por los hijos.

Aroa Moreno ha confesado que el personaje de Adirane es el que mas le ha costado escribir por ser "contemporánea a ella" y es por este motivo por el que la autora decidió utilizar la tercera persona para "distanciarse" del personaje.

La maternidad y el miedo son temas comunes a las tres protagonistas y de los que la autora ha reflexionado en la rueda de prensa alegando en la época de la guerra civil, los miedos eran "colectivos" y que en el ahora, "en un mundo globalizado" los problemas son "individualistas" y no se comparten.

Dentro de su visita a la Feria vallisoletana, Moreno ha mantenido un encuentro con clubes de lectura de la ciudad, al hilo de lo cual ha aportado su opinión favorable sobre lo clubes de lectura, los cuales le permiten mantener un contacto más estrecho con el lector, que el que "completa la novela" al aportar "su propia visión" de la misma.