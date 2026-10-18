La arqueóloga Mercedes Cano participa este martes en el encuentro 'Leyendas de tradición oral' de Salamanca

Archivo - La arqueóloga Mercedes Cano Herrera, doctora en Prehistoria por la Universidad de Valladolid, donde ha sido profesora titular de Antropología Social. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizan el martes 20 de octubre, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, el encuentro 'Leyendas de Tradición Oral', que contará con la presencia de la arqueóloga Mercedes Cano Herrera, doctora en Prehistoria por la Universidad de Valladolid, donde ha sido profesora titular de Antropología Social.

'Transmisores y función de las leyendas de tradición oral en las sociedades tradicionales' es el título de la ponencia que esta especialista presenta en este encuentro con el público salmantino, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

'Leyendas de tradición oral' es una apuesta por recuperar y divulgar la abundante tradición oral que existe en Castilla y León, con leyendas e historias gestadas en el mundo rural que se abren paso de generación en generación hasta llegar a nuestros días.

Esta iniciativa representa un intento por recuperar leyendas, tradiciones e historias que han sido transmitidas durante generaciones de padres a hijos y que en muchos casos tienen su origen en núcleos rurales de Castilla y León.

Mercedes Cano Herrera Mercedes

Cano Herrera ha sido profesora de Prehistoria en sus comienzos en las universidades Complutense y de Santiago de Compostela.

Se doctoró en Prehistoria en 1976 en la Universidad de Valladolid donde ha sido profesora titular de Universidad de Antropología Social hasta su jubilación en agosto de 2021; en esta última universidad ha ejercido como coordinadora del programa Interuniversitario de Doctorado de Antropología de Iberoamérica hasta su extinción con los nuevos planes, y directora del Máster Oficial Interuniversitario de Antropología de Iberoamérica con las Universidades de Salamanca y León.

Asimismo, ha realizado trabajo de campo, entre otros lugares, en La Alberca (donde vivió varios años como una vecina más), Cantabria, Maragatería, Tierra de Campos, Wallmapu ('La Araucanía', en Chile, conviviendo con el pueblo mapuche) y nordeste de Brasil.

Las líneas de su investigación de su trabajo han sido manifestaciones culturales de la vida tradicional y su inserción en las sociedades actuales; mitología y leyendas tradicionales; nuevos movimientos sociales y relaciones de poder, con especial incidencia en el movimiento animalista; el pueblo Mapuche y sus interacciones con los grupos sociales dominantes; género y parentesco e investigación intercultural. Asimismo, la arqueóloga ha publicado más de cuarenta obras.