Arranca la 33 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valladolid con 18 librerías y más de 100.000 ejemplares

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha inaugurado esta mañana la 33 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valladolid, acompañado por el organizador de la cita Víctor López Bachiller - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 33 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valladolid arranca este viernes con 18 librerías, un fondo de más de 100.000 ejemplares, desde rarezas antiguas y primeras ediciones dedicadas hasta libros de ocasión e infantiles, y un intenso programa cultural en una cita que se consolida como uno de los eventos culturales de "más tradición" de la ciudad y que estará presente en la Acera de Recoletos hasta el 12 de abril.

Sobre uno de esos libros, precisamente, se columpia la protagonista del cartel de este año, una ilustración realizada por la reconocida ilustradora Leticia Ruifernández.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha inaugurado este viernes la feria acompañado por el organizador de la cita, Víctor López Bachiller, quienes han detallado que en total participarán 18 librerías, nueve de ellas de Castilla y León y nueve de otras comunidades autónomas.

Entre las primeras se encuentran la librería solidaria Azacán, Libros Ortega, Maxtor y Páramo (de Valladolid), El Reino Secreto (de Segovia), Cajón Desastre (de Ponferrada), Paraíso Lector y Caminbo de Santiago (de León), y Llera-Pacios (Segovia).

Junto a ellas estarán la librería El velo de Isis (La Rioja), Roales (Santander), Madrid Books, Reencuentro y Lorca Libros (Madrid), El asilo del Libro y Al Tossal (Valencia), y Eurolibros (Bilbao). El servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid también estará presente ofreciendo sus fondos descatalogados.

Además, este año se cuenta con la novedad de un puesto de la Asociación de Libreros que ofrecerá 'merchandising' de la feria con la ilustración de este año, como bolsas, libretas, imanes, juegos de cartas, ocas, etc.

En el marco de la muestra también se celebrarán numerosas actividades, entre las que destacan talleres, cuentacuentos, recitales de poesía, teatro y conciertos para toda la familia. La muestra abrirá sus puertas desde hoy y hasta el 12 de abril, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.