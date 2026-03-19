Arranca en CyL el programa para promover vocaciones científicas entre las jóvenes estudiantes de Formación Profesional

1070935.1.260.149.20260319191612 La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en el arranque del programa 'FP Steam'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'FP Steam' ha arrancado este jueves en Valladolid con el fin de promover las vocaciones científicas entre las jóvenes estudiantes de Formación Profesional de Castilla y León, ya que sólo un 16 por ciento de las alumnas de estos ciclos eligen alguno relacionado con la ciencia o la tecnología.

Así, la Junta de Castilla y León desarrollará este programa en colaboración con la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, para lo que la Administración y la entidad han establecido un marco de colaboración para el que el Ejecutivo autonómico aporta 215.000 euros.

El programa ha arrancado con un acto en Valladolid en la sede de la empresa Konverxo con la presencia de la consejera y del director de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra.

En este marco, Isabel Blanco ha asegurado que "la tecnología, las matemáticas, la electrónica es el futuro para hombres y para mujeres" y ahora mismo hay algo más de 50.000 alumnos que estudian FP, pero solamente un 16 por ciento son mujeres y en ramas tecnológicas están todavía más "infrarrepresentadas".

En concreto, en el ámbito de la electricidad y la electrónica las mujeres suponen un 1 por ciento de los estudiantes, en fabricación mecánica un 0,5 y en transporte y mantenimiento de vehículos ronda el 1,1 por ciento, mientras que en el sector informático no superan el 2,4 por ciento.

"Por eso consideramos que son importantes estos programas que lo que pretenden es fomentar esa vocación científica también en las mujeres", ha explicado Blanco, quien ha recordado que se trabaja ya con el programa STEM Talent Girl dentro del ámbito universitario con diez sedes y por el mismo han pasado más de 8.000 alumnas, por lo que ahora se quiere impulsar desde la Formación Profesional.

"La sociedad no puede perderse el talento del 50 por ciento de la población, pero también tenemos que animarlas a ellas a que pueden hacer, en este caso, los ciclos más técnicos, los ciclos más tecnológicos, es el objetivo de este programa", ha añadido.

ACTIVIDADES

Para ello, se trabajará con mentoras que den clases prácticas, que cuenten su experiencia, desde acciones de sensibilización y orientación "para que ellas apuesten en este caso también por estos ciclos más tecnológicos".

Por su parte, Alberto Guerra ha concretado que el programa tiene dos objetivos fundamentales, el primero de ellos orientar a los jóvenes a las profesiones asociadas a los ciclos de formación profesional Steam, "sobre todo" a las chicas que actualmente están estudiando Secundaria para que vean las oportunidades de estos ciclos, que son los que más demanda el tejido empresarial, económico y productivo de la Comunidad.

"Además con la idea de que arraiguen, de que se queden en nuestra Comunidad y de ofrecer también la tecnología como una opción de futuro y un proyecto de vida para nuestros jóvenes", ha subrayado.

El otro objetivo es fomentar las competencias Steam, que son "transversales a cualquier profesión" y ciclo de Formación Profesional que estudien, independientemente de que no sea de familias técnicas y tecnológicas.

En definitiva, se pretende alcanzar la igualdad en el empleo a través del impulso del talento femenino en estos ciclos formativos, ha señalado la Junta, en áreas "muy masculinizadas".

Para ello, se están llevando a cabo diferentes actividades con el objetivo de desmontar los prejuicios que rodean a las ramas técnicas de la FP, unas sesiones que se pueden extender a las familias de las alumnas y, de forma paralela, se ha diseñado formación para los docentes y orientadores.

OTRAS ACCIONES

Además, se van a realizar visitas a empresas y centros tecnológicos, para que los conozcan de primera mano y, en el transcurso del programa, está previsto impartir sesiones para fomentar el emprendimiento de las alumnas, y acciones de reconocimiento a estas, a las empresas y a los proyectos más destacados en cuanto a su contribución a 'FP Steam Mujer'.

Todo ello va acompañado de campañas de comunicación dirigidas a las jóvenes de Castilla y León, para mostrarles todas las posibilidades de estas áreas.

Para garantizar una ejecución eficaz del programa, se ha elaborado un estudio detallado de la oferta y situación de la FP en la Comunidad orientado a analizar el alumnado femenino matriculado en áreas 'Steam', así como a detectar referentes femeninos en estos sectores y establecer la posibilidad de desarrollar alianzas estratégicas con empresas de estos ámbitos en Castilla y León.

Otro de los pasos que se han dado es el lanzamiento de la web del programa, https://fpsteammujer.es , que centraliza la información para facilitar la participación de las jóvenes y aglutinar todas las acciones formativas o de comunicación.

Además, se han creado tres avatares digitales mediante inteligencia digital para que explique a las posibles interesadas cómo es el día a día en un ciclo formativo 'Steam' o en un trabajo de este sector.

Con la puesta en marcha de este programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alcanza así todas las etapas educativas promoviendo las ramas científicas y técnicas entre las alumnas a través de diferentes iniciativas.

OTROS PROGRAMAS

La Junta ha recordado que 'Stem Talent Girl', dirigido a alumnas de Secundaria y de la universidad, va este año por su novena edición, se ha formado a más de 8.000 alumnas y se cuenta con once sedes. El pasado curso formaron parte 1.120 alumnas, un 14 por ciento más que el anterior (983) en 196 centros, una decena más. Cuenta con una red de 489 mentoras y 70 entidades colaboradoras entre empresas e instituciones.

También se puso en marcha la versión para los más pequeños, el programa 'Steam Talent Kids', dirigido a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, con prioridad para los residentes en el medio rural. En esta iniciativa, los alumnos trabajan en la creación de un robot para, posteriormente, participar en competiciones entre los centros. El año pasado participaron 1.515 niños, 101 más que el anterior, distribuidos en 38 centros y que contaron con la colaboración de 87 maestros.

Además, la Junta también cuenta con el programa 'Musiarq', mediante el cual se promueve el interés de los más pequeños por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música. En la última edición formaron parte 916 menores de nueve centros escolares del medio rural, junto a 56 profesionales de la docencia.

Para cerrar el círculo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también fomenta la contratación laboral de las mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados, como son los relacionados con las tecnologías. En este caso, se cubre el cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social durante un año a las empresas que contraten a una mujer de hasta 30 años, o de ellas mismas si se dan de alta como autónomas.