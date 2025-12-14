Arrancan las obras de adecuación del Antiguo Palacio Provincial de Zamora con una inversión de 540.000 euros

La Diputación de Zamora inicia las obras de accesibilidad y adecuación del antiguo palacio provincial, adjudicadas a rearasa por 538.342,61 euros - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora iniciará de forma inminente las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, situado en la calle Ramos Carrión que cuentan con una inversión total de 538.342 euros.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, han participado en el acto de replanteo, paso previo al comienzo de las actuaciones, acompañados por técnicos del Área de Obras de la Institución Provincial, junto con responsables de la empresa adjudicataria.

El proyecto tiene por objeto la adecuación de tres despachos, la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el fin de garantizar la accesibilidad universal y dotar al edificio de una Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora.

El programa funcional incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo (al menos 40 metros cuadrados), despacho independiente (20 metros cuadrados), zona de audiovisuales y espacio wifi (20-25 metros cuadrados), vestíbulo de acceso con asientos y elementos informativos, así como aseo y almacén para material de oficina.

Asimismo, el proyecto contempla la mejora de la eficiencia energética, la sectorización de las instalaciones, la restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar su estructura ni el acceso a los espacios restantes.

La solución de accesibilidad se articula mediante la apertura de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta, mediante el rasgado hasta rasante del vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII.

En este punto se instalará un elevador de doble embarque a 180 grados, que salvará los 1,51 metros de diferencia de nivel, además de una escalera de acceso al vestíbulo principal.