Arrimadas al PP: "Espero que recibáis el castigo por jugar con CyL"

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha deseado que el PP reciba en las elecciones del próximo domingo 13 de febrero el "castigo" que, a su juicio, se merece por "jugar" con Castilla y León y ha recordado que CS es la única opción de "centro" que representa "verdad, honradez y profesionalidad".

Arrimadas ha participado en el acto de cierre de campaña que CS ha organizado en un hotel del centro de Valladolid donde no ha faltado música en directo de la mano del cuarteto de rock Bloody Mary que interpretó numerosos temas musicales de los 80 para calentar el ambiente del acto que se celebró en un patio al aire libre y al que asistieron afiliados y simpatizantes de la formación naranja.

Con la banda sonora de 'Here comes the sun' de The Beatles el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, acompañado por la presidenta de CS, Inés Arrimadas, y la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, accedieron al recinto entre aplausos.

En este foro Inés Arrimadas ha pedido el voto a los ciudadanos para la formación naranja tras asegurar que se siente orgullosa de la gestión realizada por Cs en Castilla y León. "Ante la adversidad lo mejor que se puede hacer es fortalecernos y estar unidos", ha señalado.

