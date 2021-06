Arsuaga y Millás defiende la historia como una de las "mejores herramientas" para el conocimiento del hombre

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga han unido sus fuerzas para sacar a la luz 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', un libro cargado de sabiduría y ciencia.

La 54 Feria del Libro de Valladolid ha sido el escenario en el que se han vuelto a juntar los dos autores, que han defendido la historia como una de las "mejores herramientas" para el conocimiento del hombre, señala la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"Comprendí que la prehistoria no era como me la habían enseñado. Aquellos abuelos de Atapuerca me lo explicaban mejor que los biológicos. Empecé a investigar sobre ello y los escritores, cuando nos llenamos de cosas, necesitamos sacarlo y hacer algo con aquellas emociones", explica Juan José Millás sobre el momento en el que comenzó a darle vueltas al libro.

Y para Millás no había mejor narrador que Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. "Yo sabía que era un narrador excepcional, y si me cedía su oralidad sería algo estupendo. Se lo propuse en una comida y no me contestó hasta los cafés".

En ese momento, comenzó una unión muy especial donde el sabio no es otro que Juan Luis Arsuaga, el paleoantropólogo más importante de España y director de las excavaciones arqueológicas en los yacimientos prehistóricos de Atapuerca. El que asumió ser su alumno fue Juan José Millás, uno de los escritores más leídos en Hispanoamérica y ganador del Premio Planeta en 2007 por su novela 'El mundo'.

Arsuaga llevaría al escritor a un sitio y Millás redactaría lo que el paleoantropólogo le contase. El resultado han sido cientos de páginas de un libro híbrido entre divulgación científica y literatura, donde aprovechan espacios cotidianos como restaurantes, plazas de mercado, parques infantiles, jugueterías y hasta una sex shop, para descubrir las conexiones que la vida moderna mantiene con la prehistoria "y cómo los seres humanos, en apariencia y comportamiento, conservamos vestigios de la larga evolución de las especies".

Juan Luis Arsuaga tuvo claro aceptar esta proposición para explicar cómo somos todos una acumulación de "historia". "Gracias al conocimiento de mi historia puedo hacer mi vida si no más larga mucho más ancha en conocimiento". "La historia es una máquina del tiempo a través de la cual podemos viajar a cualquier época, pero, por encima de todo, es una de las mejores herramientas para el conocimiento del hombre desde el mundo contemporáneo hasta Atapuerca, porque todos somos hijos de la historia".

Para explicar este lenguaje científico ambos comenzaron un viaje en el que recorrieron varios lugares buscando la huella del pasado y, en el último término "de nuestra propia naturaleza", según Arsuaga.

"Queríamos ver la historia como un proceso que prevalece en el tiempo. Nos parece que nadie lo había expresado así. Y lo hicimos siguiendo el sistema que sigue la evolución, echar a andar y a ver qué pasa. Buscar e intentar encontrar. Y así hemos ido encontrando fragmentos de nosotros mismos", explica el paleontólogo.

Durante ese recorrido cada día inesperado Millás recuerda la parada en un sex shop, no por las explicaciones que allí tuvieron lugar, sino por cómo llegaron de forma fortuita buscando una farmacia y terminaron más de dos horas sobre la prevalencia de las especies.

Juan José Millás y José Luis Arsuaga han estado firmando su libro 'La vida contada por un sapiens a un neandertal' en la caseta instalada en la plaza Mayor, donde también han podido conversar con todos los lectores que se acercaban hasta allí.

PROGRAMACIÓN PARA MAÑANA

El Salón Principal del Círculo de Recreo contará mañana con el escritor Luis Landero para hablar de su último libro 'El huerto de Emerson'. También estará José Carlos Ruiz, filósofo y promotor del Pensamiento Crítico, autor del éxito editorial 'El arte de pensar', que trae su reciente publicación 'Filosofía ante el Desánimo'. Ambos firmarán sus ejemplares en la caseta de firmas de la plaza Mayor.

El escritor Asier Aparicio presentará 'Azores', de Castilla Ediciones en la Sala de Vidrieras del Círculo de Recreo junto al autor del prólogo Santiago Redondo.

El pabellón de la Feria contará con Isabel Benito y 'Un mar de mirlos: poemas y peonzas' para los más pequeños y María Sotelo y Adrea Garcy, dos jóvenes vallisoletanas que mezclan poesía y música, concluye el comunicado.