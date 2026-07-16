Artesanía, recreaciones históricas, animación y talleres en el 'Mercatvs Romanvs' de Saldaña (Palencia) 18 y 19 de julio

La presidenta de la Diputación participa en el Mercatvus Romanvs de Saldaña en una edición pasada. - DIP PALENCIA

PALENCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia participará este fin de semana en una de las citas culturales y turísticas más consolidadas del verano en la provincia, el XXII 'Mercatvs Romanvs' del municipio de Saldaña, que se celebrará los días 18 y 19 de julio y convertirá las calles y plazas de la localidad en un gran escenario dedicado a la antigua Roma.

El 'Mercatvs Romanvs', organizado por el Ayuntamiento de Saldaña con la colaboración de la Diputación, volverá a llenar la Plaza Vieja y el casco histórico de puestos de artesanía, recreaciones históricas, desfiles militares, talleres infantiles, espectáculos, animación de calle, exhibiciones de cetrería y campamentos romanos, creando una experiencia inmersiva que cada año atrae a miles de visitantes.

La presencia de la Diputación se enmarca en su apuesta por la promoción del patrimonio histórico y arqueológico de la provincia a través de la divulgación y las recreaciones históricas como herramientas para acercar la cultura a todos los públicos y reforzar el atractivo turístico de uno de los enclaves más vinculados al mundo romano en Palencia.

Durante las dos jornadas, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, la Diputación instalará un expositor de las Villas Romanas, donde vecinos y visitantes podrán participar gratuitamente en distintas propuestas dirigidas a toda la familia.

El espacio contará con un photocall romano, reparto de material divulgativo sobre la Villa Romana La Olmeda y el Museo de La Olmeda, además de sorteos de objetos y merchandising entre quienes visiten el stand.

Una de las actividades más destacadas será con Carlos Vela, restaurador y mosaísta de la Villa Romana La Olmeda, que volverá a meterse en la piel de Eufránor, el musivario, para realizar demostraciones en directo sobre la elaboración de mosaicos romanos.