Artesanía, recreaciones históricas, animación y talleres en el 'Mercatvs Romanvs' de Saldaña (Palencia) 18 y 19 de julio

La presidenta de la Diputación participa en el Mercatvus Romanvs de Saldaña en una edición pasada.
La presidenta de la Diputación participa en el Mercatvus Romanvs de Saldaña en una edición pasada. - DIP PALENCIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 16 julio 2026 10:17
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PALENCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia participará este fin de semana en una de las citas culturales y turísticas más consolidadas del verano en la provincia, el XXII 'Mercatvs Romanvs' del municipio de Saldaña, que se celebrará los días 18 y 19 de julio y convertirá las calles y plazas de la localidad en un gran escenario dedicado a la antigua Roma.

El 'Mercatvs Romanvs', organizado por el Ayuntamiento de Saldaña con la colaboración de la Diputación, volverá a llenar la Plaza Vieja y el casco histórico de puestos de artesanía, recreaciones históricas, desfiles militares, talleres infantiles, espectáculos, animación de calle, exhibiciones de cetrería y campamentos romanos, creando una experiencia inmersiva que cada año atrae a miles de visitantes.

La presencia de la Diputación se enmarca en su apuesta por la promoción del patrimonio histórico y arqueológico de la provincia a través de la divulgación y las recreaciones históricas como herramientas para acercar la cultura a todos los públicos y reforzar el atractivo turístico de uno de los enclaves más vinculados al mundo romano en Palencia.

Durante las dos jornadas, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, la Diputación instalará un expositor de las Villas Romanas, donde vecinos y visitantes podrán participar gratuitamente en distintas propuestas dirigidas a toda la familia.

El espacio contará con un photocall romano, reparto de material divulgativo sobre la Villa Romana La Olmeda y el Museo de La Olmeda, además de sorteos de objetos y merchandising entre quienes visiten el stand.

Una de las actividades más destacadas será con Carlos Vela, restaurador y mosaísta de la Villa Romana La Olmeda, que volverá a meterse en la piel de Eufránor, el musivario, para realizar demostraciones en directo sobre la elaboración de mosaicos romanos.

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