El artista Barry B sustituirá a Ovy On The Drums en las fiestas de San Antolín de Palencia

Barry B estará en las fiesta de San Antolín de Palencia. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El músico arandino, Barry B, sustituirá al productor musical colombiano Ovy On The Drums en la apertura del cartel de conciertos de las próximas fiestas de San Antolín.

La actuación programada para el viernes, 28 de agosto, ha sido cancelada según el promotor por "circunstancias de agenda y logísticas que le impiden realizar los shows planificados en España con fecha posterior al 3 de agosto, durante el resto de la temporada de verano 2026".

El concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández ha destacado de Barry B que se trata de artista con un "estilo único" que fusiona rap, electrónica y sonidos alternativos.

"Barry B se ha consolidado en tiempo récord como una de las voces más personales del panorama actual. Tras conquistar la plaza del Trigo, el emblemático escenario urbano del Sonorama Ribera 2026 como el primer artista sorpresa, tendremos la oportunidad de disfrutar de su música en Palencia", ha señalado el edil, al tiempo que se ha mostrado convencido de que este concierto se convertirá "en uno de los momentos destacados de los sanantolines".

Barry B se enamoró de la música como un hooligan y desde sus días en Aranda de Duero (Burgos) fue construyendo su personalidad artística entre bandas locales y experiencias que marcaron su filosofía.

Tras experimentar en 2019 con sonidos frescos, encontró finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y estilo. En 2024 lanzó su álbum debut 'Chato' con Universal Music, combinando vanguardia y raíces. Este álbum incluyó su tan sonada colaboración con Carolina Durante en 'Yo pensaba que me había tocado Dios', que ya se ha convertido en un himno.

Aquí emprendió una gira con un directo potente que lo hizo destacar en el panorama nacional, posicionándolo como una de las voces más magnéticas de su generación.

A finales de 2025 presentó su EP 'Infancia mal calibrada' y una gira que arrancó con tres conciertos en la sala Riviera de Madrid con las entradas agotadas. En enero de 2026 ha arrancado una nueva gira de salas en España, México y UK.

A lo largo de 2026, el proyecto continuará su recorrido en festivales y seguirá su expansión internacional.

Barry B ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, que llegará tras la gira de IMC y abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria. El show de Barry B se basa en energía, honestidad, una fuerte conexión emocional, e irradia una sensación de felicidad que envuelve al público.

Se presenta con banda completa, ofreciendo arreglos en vivo que reinterpretan su catálogo y le dan solidez como artista de directo. Su espectáculo se percibe como una experiencia intensa, con una identidad rock reforzada por su puesta en escena.