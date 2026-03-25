El artista Gustavo Fuentetaja exhibe la obra 'Getsemaní' en el trascoro de la Catedral de Segovia

El artista Gustavo Fuentetaja contempla la obra con el obispo, Monseñor Jesús Vidal. - CATEDRAL DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Segovia ha instalado en el trascoro la obra de pinta abstreacta 'Getsemaní', del artista local Gustavo Fuentetaja, que interpreta la Oración del Huerto y suma esta imagen al tiempo de Cuaresma y Semana Santa en el templo segoviano.

La pintura, exhibida desde el martes 24 de marzo, propone una mirada contemporánea a uno de los pasajes más significativos de la Pasión de Cristo.

El autor ha presentado este lienzo al obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, y al Cabildo de la Catedral, institución que ha facilitado la ubicación de la pieza a los pies del templo para que pueda ser disfrutada por el público durante el horario de apertura.

La obra se inspira en el episodio de la Oración en el Huerto, el momento previo al sacrificio de Jesús que la liturgia cristiana recuerda cada Jueves Santo. En este pasaje, Cristo acepta su destino en un paraje cuyo nombre, Getsemaní, significa literalmente 'prensa de aceite'. Fuentetaja ha plasmado esta escena mediante un lenguaje abstracto y minimalista, en una composición de líneas y cromatismo que invitan a la reflexión.

La pintura cuenta con una rica carga simbólica que conecta con el relato evangélico, con la representación de cuatro olivos, en alusión a los cuatro evangelistas que narraron este suceso.

En esta analogía visual, se representan los apóstoles Pedro, Juan y Santiago como figuras tumbadas y dormidas, mientras Jesús permanece en oración sumido en una profunda angustia, reflejada en el sudor de gotas de sangre, tal como se relata en el Evangelio.

Además, el autor ha introducido tres destellos que simbolizan la Santísima Trinidad y doce gotas de sangre que hacen referencia a los doce apóstoles, cerrando un círculo de significados teológicos a través del arte abstracto.

MUESTRA AL PÚBLICO

Para la exhibición del lienzo se ha diseñado un panel expositivo que mantiene la estética de intervenciones anteriores en la Catedral, incluyendo una cartela con información en español e inglés. Esta muestra se alinea con otras exposiciones desarrolladas previamente en el Palacio Episcopal, en un compromiso de la institución con los representantes del arte moderno segoviano.

El autor de la pieza, Gustavo Fuentetaja, nacido en Segovia en 1994, cuenta con una trayectoria que une la formación académica y el desarrollo autodidacta. Ha expuesto en España, París, Bruselas y Mónaco. Recientemente se ha incorporado su cuadro 'Vigía' a la Colección de Arte de las Cortes de Castilla y León en Valladolid.

Según ha manifestado el autor, sus obras poseen una doble vertiente "física, que muestra formas reales, y otra metafórica o espiritual, destinada a representar emociones y sentimientos humanos".

Para Fuentetaja, lo más valioso de la abstracción es "la capacidad de ofrecer una variedad de interpretaciones dependiendo de la persona que contemple la imagen", dejando el sentido último de la obra al juicio y la sensibilidad del observador.

La obra 'Getsemaní' podrá visitarse en el horario habitual de la Catedral, que actualmente es de 9.30 a 18.30 horas. A partir del próximo 6 de abril, el templo ampliará su horario de apertura de 9.00 a 21.30 horas (horario de verano, hasta el 17 de septiembre), lo que permitirá a un mayor número de fieles y turistas contemplar esta propuesta artística que une fe, historia y modernidad.