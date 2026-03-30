El artista palentino Fumantwo presenta su colección 'Pink Fiction' en el Centro Cultural Lecrác

Inauguración de la muestra 'Pink Fiction'. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 30 Mar. (Europa Press) -

El artista palentino Fumantwo ha presentado su obra Pink Fiction' en el Centro Cultural Lecrác, una colección de 21 láminas, que tratan sobre las redes sociales y la imagen que proyectamos a través de ellas.

"Más que una crítica es un punto de vista personal sobre cómo percibimos y como se nos percibe", ha apuntado el autor que también ha insistido en la importancia de las redes sociales que son "fundamentales" para dar a conocer su trabajo creativo y llegar al público.

La muestra, que puede visitarse hasta el 30 de abril, está formada por 21 obras de gran formato realizadas entre 2025 y 2026, se articula en cuatro bloques expositivos semanales, planteados como capítulos sucesivos de un mismo proyecto conceptual.

Así, cada semana, el espacio acogerá una selección renovada de obras que permitirá al público adentrarse progresivamente en las distintas capas narrativas de 'Pink Fiction', generando una experiencia dinámica y evolutiva.

En esta exposición, Fumantwo profundiza en uno de los ejes centrales de su producción artística: el retrato femenino entendido como territorio simbólico desde el que abordar cuestiones sociales contemporáneas.

El color rosa -elemento vertebrador del proyecto- funciona aquí como dispositivo crítico, cuestionando los estereotipos asociados a la feminidad y evidenciando la construcción cultural de determinadas identidades.

Formado en la Escuela de Artes de Palencia, el artista ha desarrollado un lenguaje plástico inconfundible, caracterizado por el uso de líneas negras de contorno rotundas, tintas planas de alta intensidad cromática y una técnica mixta que integra rotuladores, acuarela, spray y plantillas sobre soportes diversos, en ocasiones reciclados. Su obra dialoga con referentes que transitan entre el modernismo ornamental y la cultura visual urbana contemporánea.

A lo largo de su trayectoria ha expuesto en distintas ciudades europeas como Bolzano, Roma, Berlín y Madrid, consolidando una propuesta que combina potencia gráfica y reflexión conceptual.

Desde 2022 gestiona además el espacio cultural Elescaparate en Palencia, donde impulsa proyectos vinculados al arte contemporáneo y la creación emergente.

Con 'Pink Fiction', Fumantwo propone una revisión crítica de los relatos visuales que configuran la feminidad en la cultura actual.

Las figuras retratadas, de presencia frontal e icónica, se inscriben en atmósferas cromáticas vibrantes que tensionan fuerza y vulnerabilidad, realidad y ficción, invitando al espectador a cuestionar las narrativas heredadas.