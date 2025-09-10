El artista vallisoletano Gonzalo Borondo expone su obra en el Palacio Quintanar de Segovia.

SEGOVIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palacio Quintanar (PQ) expondrá durante tres jornadas, del sábado,13 al lunes, 15 de septiembre, los últimos trabajos realizados por el artista internacional vallisoletano Gonzalo Borondo, en el marco del proyecto 'Habitar el palacio', una idea original del Centro de Arte, Innovación y diseño, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

En el mundo del arte, el concepto de habitar va más allá de la ocupación de un espacio físico. Hace referencia a la conexión entre individuo y entorno. El espacio se transforma en un lugar significativo a través de la experiencia, de la memoria y las emociones.

"Habitar", en este contexto, implica no solo estar en un lugar, sino interactuar con él y construir una relación con su atmósfera y significado. Esto es lo que se ha producido durante dos meses de residencia artística entre PQ, como edificio renacentista y centro de arte actual, y el artista, que inaugura la experiencia 'Habitar el Palacio'.

Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989) reside y trabaja en Segovia desde donde viaja a otros países. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Cuba, además de España, son algunos de los lugares que cuentan con grandes trabajos de este artista de fama internacional y miembro de la Academia de Historia y Arte de San Quirce. Sus dos últimas grandes exposiciones en Segovia fueron los proyectos de Insurrecta, organizado por el Ayuntamiento de Segovia en 2021 y la exposición Hereditas, del Museo Esteban Vicente, en ese mismo año.

Hacía tiempo que el director del PQ, Gianni Ferraro, pensaba en desarrollar este proyecto, 'Habitar el Palacio', con el que Gonzalo Borondo el pasado 1 de julio inició la ocupación de las salas-taller del Centro de Arte, dejándose inspirar por los espacios del Palacio, lleno de historia.

Borondo siempre ha centrado su investigación artística ligada al contexto o marco histórico al que va destinado su trabajo. 'Habitar el Palacio' es un proyecto que encaja a la perfección con esa manera de trabajar, estudiando el patrimonio y dando especial importancia a la memoria de los lugares.

Como afirma Gianni Ferraro, director de PQ, "la personalidad del artista, y del espacio hacen que el concepto de 'Habitar' se llene de sentido".

Durante tres días, con horarios especiales que incluyen al tarde del domingo, PQ exhibirá el resultado de este proyecto que abarca una producción prolija y absolutamente pictórica, realizada en vidrio, con un mensaje contemporáneo, más allá de la iconografía que llevamos en la retina como parte de nuestro patrimonio identitario.