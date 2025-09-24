El barrio burgalés de Capiscol contará con una plaza tras décadas de demanda

Iceta propone a la alcaldesa de Burgos que la nueva plaza lleve el nombre del papa León XIV

BURGOS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha propuesto a la alcaldesa, Cristina Ayala, que la nueva plaza que se va a construir en el barrio de Capiscol lleve el nombre del actual pontífice León XIV, quien eligió este nombre para recordar a León XIII, que es "el padre de la doctrina socia de la Iglesia".

Así lo ha asegurado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien ha comparecido junto a la alcaldesa de Burgos tras la firma del protocolo de intenciones para la cesión gratuita al Ayuntamiento de una parcela de 2.000 metros cuadrados para construir la plaza de Capiscol y dar respuesta a una larga demanda vecinal.

Mario Iceta ha hecho referencia al origen obrero del barrio de Capiscol y la singularidad "de que León XIV toma su nombre de León XIII", el impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia entre los años 1878 y 1903, en la época de la Revolución Industrial.

"León XIV es el ahora el sumo pontífice en la época de otra revolución, la tecnológica", ha aseverado el prelado de Burgos, quien ha planteado al Consistorio que la nueva plaza que se edificará en los terrenos cedidos por el Arzobispado lleven el nombre del nuevo Papa.

Por su parte, la alcaldesa ha insistido en reconocer la "generosidad" del Arzobispado y así ha afirmado que lo que la Iglesia "predica, lo firma con hechos, con protocolos" como el que se ha suscrito este miércoles.

"Esa generosidad que va a suponer que Capiscol por fin va a tener una plaza, después de tanto tiempo, después de años, de décadas" en las que los vecinos de esta zona así lo han venido reclamando, ha recordado Cristina Ayala, quien ha explicado que esta parcela de 2.000 metros cuadrados junto a la parroquia de El Salvador, fue objeto en su día de cesión por parte del Ayuntamiento al Arzobispado para la construcción de una iglesia y servicios complementarios.

De esos 2.000 metros cuadrados 1.600 quedaron sin desarrollar.

La alcaldesa ha subrayado "la importancia que tiene el acuerdo" y la generosidad del Arzobispado, que ha cedido de manera "gratuita" este terreno, pero con dos requisitos y que son la reserva de dos espacios para posibles ampliaciones de los salones parroquiales de El Salvador, y que, en el caso de que el Ayuntamiento se proponga obtener rédito económico con estos terrenos, la parcela regrese a la Iglesia.

Asimismo, la alcaldesa ha indicado que el proyecto se va a desarrollar al año que viene si es que hay posibilidad de aprobar un presupuesto por lo que las obras podrían empezar a finales de 2026 y culminar en torno al final del mandato, en 2027.

La parcela en la que irá la nueva plaza era parte del atrio de la parroquia de El Salvador que había quedado en desuso y el valor del suelo de la nueva plaza es de 1,98 millones de euros, tal y como informó en octubre de 2024 el concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo.

LA PLAZA.

El arzobispo Mario Iceta ha apuntado que la iglesia está "al servicio del bien común" y por ello también se ha procedido a esta cesión y ha aseverado que el nuevo espacio público será un lugar de "convivencia, de disfrute, de fraternidad".

Sobre la plaza, Cristina Ayala ha afirmado que no hay "una idea cerrada" sino que se hablará con los vecinos para ver "cuáles son las necesidades" y a partir de ahí plantear "un proyecto de acuerdo con esas necesidades que tengan" y con lo que planteen los propios técnicos municipales.