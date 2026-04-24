Asaja CyL advierte de que los ganaderos afrontan el esquileo "una vez más con pérdidas" por el precio de la lana

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla y León ha advertido de que los ganaderos de ovino afrontarán estas semanas el esquileo de sus rebaños, un proceso necesario para los animales y que desde hace años "solo reporta pérdidas para el sector", puesto que el coste de la retirada de la lana es muy superior a lo que se percibe por ella.

La organización pide que el sector y las administraciones busquen vías para resignificar la lana como subproducto y no como residuo y se aproveche el momento de mayor demanda mundial y tendencia al alza de los precios, según ha afirmado Asaja Castilla y León en un comunicado.

Aunque se aprecia en esta campaña "alguna diferencia" en la valoración de la lana, especialmente las de calidad, aún no se ha registrado un número de operaciones "significativo", ha asegurado la organización.

El resto de la lana, que es la mayoritaria en Castilla y León y proviene de razas de aptitud lechera o cárnica, como la Assaf, castellana o churra, el pago es "casi simbólico", en torno a cinco céntimos el kilo.

Asaja ha asegurado que este precio no compensaría "ni de lejos" el coste del esquileo --1,50 euros de media por animal-- que las más de 4.000 explotaciones ganaderas de ovino de Castilla y León tienen que asumir.

Por ello, estima que, de acuerdo con la cabaña total de ovino en la Comunidad y que cada oveja deja 2,3 kilos de lana, en esta campaña se recogerán 4,6 millones de kilos, con un coste total de esquileo superior a los 3,1 millones de euros.

Para una explotación media, de unas 500 ovejas, el esquileo supondrá unos 800 euros de coste, cuando apenas recibirá por la lana "el ocho por ciento de lo gastado".

La organización ha señalado que el mercado mundial parece estar "algo más animado" porque China demanda producto, principalmente de la gran productora, Australia.

Además, otro factor que podría influir es que algunos fabricantes textiles "buscan alternativas al poliéster", derivado del petróleo, suministro afectado por la crisis actual en Oriente Próximo.

En este sentido, la organización agraria ha explicado que España podría sumarse a esa oferta de lana, puesto que a finales de 2025 se abrió la puerta a la exportación a China, tras varios años bloqueada por casos de viruela ovina detectados tiempo atrás.

Asaja ve "fundamental" la actuación del Gobierno para facilitar el camino a la exportación ya que hay "dos frentes abiertos", uno para la lana de mayor calidad --destinada a prendas de ropa-- y otro para el montante principal de la lana --con varias posibilidades de reutilización, como la bioconstrucción, la fabricación de aislantes o la regeneración de suelos--.

La organización ha manifestado, en última instancia, que dar salida a la lana es "muy importante" para favorecer la permanencia de la ganadería de ovino, cuyo futuro es "muy complicado", ya que demanda un manejo "exigente", y ha disminuido en los últimos años en todas las provincias de Castilla y León.

El censo nacional de ganado ovino ubica a Castilla y León como tercera comunidad autónoma por número de animales --más de 2,1 millones--, casi a la par con Castilla-La Mancha y, por encima de ambas, Extremadura --3,4 millones de animales--.