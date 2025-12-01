Asaja CyL pide a la Junta y al Gobierno un control de censos de jabalíes para la prevención de la peste porcina africana

Jabali - INTERPORC

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja de Castilla y León ha urgido a la Junta y al Gobierno central un plan de control de censos de jabalíes para la prevención y el control de la peste porcina africana, con medidas y presupuesto económico "suficiente".

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización profesional agraria ha subrayado que el sector ganadero de porcino español es "referente mundial" en su sistema productivo, con "éxito" en control sanitario y de bioseguridad, que es "mayor" en la Comunidad al ser las granjas "más modernas".

En este sentido, considera que "poco más" puede hacer el sector ganadero para evitar la entrada del virus en la cabaña porcina, si bien cree que se puede trabajar en el censo de jabalíes, ya que estos animales eran una décima parte de los de ahora hace tres décadas.

Por esta razón, y por "su papel decisivo en la difusión de la enfermedad", Asaja ha incidido en la necesidad de un plan de control y en su caso de erradicación "distinto al aplicado en su día", con el "principal objetivo" en la vigilancia y control de la enfermedad en los jabalíes.

Esto pasa "necesariamente" por un control de los censos de este suido silvestre en Castilla y León y en el resto de España, ha defendido la organización, para exigir al Ejecutivo autonómico y al central que diseñen, con "carácter de urgencia", un "plan de actuación dotado de medidas y de presupuesto económico suficiente".

Por último, Asaja ha recordado "la importancia económica y social" del sector porcino en esta Comunidad, ya que "sustenta una potente industria agroalimentaria, y que es el gran consumidor del cereal, principal producto agrícola de Castilla y León".

Los perjuicios para el sector ganadero no son tanto los derivados de un sacrificio masivo de animales si el virus llega a determinadas explotaciones, como de una hipotética caída de las ventas por limitaciones a la exportación que puedan llegar de terceros países.