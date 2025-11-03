Asaja denuncia la muerte de cuatro terneros tras varios ataques de buitres en Sieteiglesias de Tormes (Salamanca)

Restos de terneros muertos tras un ataque de buitres en Sieteiglesias de Tormes (Salamanca). - ASAJA

SIETEIGLESIAS DE TORMES (SALAMANCA), 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Salamanca ha denunciado nuevos ataques de buitres al ganado vivo ocurridos la pasada semana en la zona de Sieteiglesias de Tormes, donde han muerto cuatro terneros vivos.

La organización agraria, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que este hecho "vuelve a poner de manifiesto el grave problema al que se enfrentan los ganaderos de la provincia".

Asaja ha explicado que el afectado, el ganadero Emilio Martín, relata "con impotencia" que lleva encontrándose animales devorados "día tras día" durante la última semana sin que pudiera hacer nada por ellos.

"Esto no es un caso aislado; cada vez hay más ataques y nadie se hace responsable. Los buitres atacan directamente a animales sanos, a terneros recién nacidos e incluso a vacas cuando están pariendo", ha señalado el ganadero.

Asaja Salamanca denuncia que este tipo de episodios son cada vez más frecuentes y que las administraciones están "mirando hacia otro lado" sin ofrecer soluciones efectivas ni compensaciones adecuadas a los ganaderos afectados.

"No podemos permitir que los ganaderos sigan siendo los que paguen las consecuencias de una mala gestión de la fauna silvestre", ha afirmado la organización, que ha recordado que llevan años advirtiendo de que la superpoblación de buitres, unida a la escasez de alimento natural, está provocando ataques directos a animales vivos.

Además, ha surayado que estos ataques no solo generan importantes pérdidas económicas, sino también estrés y miedo entre los ganaderos, que en muchos casos se sienten indefensos ante la imposibilidad de proteger su ganado.

"No podemos seguir normalizando esta situación. Necesitamos una respuesta real, no promesas vacías", ha concluido la organización, que ha exigido medidas "inmediatas" de vigilancia, control y compensación, así como un seguimiento oficial de los ataques "para que las cifras reflejen la realidad del campo salmantino y no queden en el olvido".