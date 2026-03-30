Asaja Salamanca denuncia la muerte de un ternero por un nuevo ataque de buitres en la comarca de Béjar

Cuerpo del ternero. - ASAJA

SALAMANCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Salamanca ha denunciado un nuevo ataque de buitres registrado en la zona de la Cabeza de Béjar, que ha provocado la muerte de un ternero, lo que vuelve a poner de manifiesto "la preocupación existente en el sector ganadero ante este tipo de incidentes".

El suceso se ha producido en la mañana de este lunes 30, cuando el ganadero Ángel Casquero ha sido alertado por un vecino de la presencia de buitres sobre una de sus fincas. Al desplazarse hasta el lugar, ha encontrado al animal ya sin vidam ha informado la organización en un comunicado.

Según ha explicado el propio ganadero, el ternero había nacido el día anterior y se encontraba en buen estado: "Lo dejé con su madre, recién nacido pero en perfectas condiciones. No había ningún indicio de que pudiera ocurrir algo así en tan poco tiempo", ha apuntado el ganadero.

Casquero ha relatado que la escena fue especialmente dura: "Cuando llegué ya era tarde. Los buitres habían actuado rápidamente. Es una situación muy complicada, porque hablamos de un animal completamente viable", ha añadido.

Desde Asaja Salamanca han señalado que este tipo de episodios se repiten en distintas zonas de la provincia, y afectan principalmente a explotaciones de ganadería extensiva.

La organización agraria ha advertido de que la interacción entre fauna salvaje y ganado está generando un "grave problema".

El ganadero afectado ha manifestado también su preocupación "por la falta de respuestas eficaces": "Estamos trabajando en condiciones cada vez más difíciles. Este tipo de situaciones generan incertidumbre y una sensación de desamparo importante", ha insistido el ganadero que reconoce que no es solo es el "valor del animal" lo que supone la pérdida, sino "las horas de trabajo y dedicación".

Asaja Salamanca ha exigido en su comunicado a las administraciones competentes que tomen "cartas en el asunto y dejen de mirar hacia otro lado ante una problemática que no deja de crecer". Asimismo, ha subrayado la importancia de "establecer mecanismos ágiles de valoración de daños y apoyo a los profesionales afectados".

"Asaja seguirá trabajando en la defensa de los profesionales del campo y en la búsqueda de soluciones eficaces ante este tipo de ataques, que evidencian las dificultades existentes en la convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera", finaliza la organización.