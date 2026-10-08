ASAJA valora que la Junta autorice la quema controlada de rastrojos como medida fitosanitaria ante el topillo

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización profesional agraria ASAJA Castilla y León ha valorado que se permitan las quemas controladas de rastrojos y restos vegetales durante la campaña 2026-2027 como medida preventiva frente al riesgo de incremento de las poblaciones de topillo campesino en la Comunidad.

La organización ha recordado que lleva años reivindicando la recuperación de este sistema tradicional de control por considerarlo una "medida eficaz y sostenible para frenar situaciones fitosanitarias excepcionales", como las plagas de topillos o la emergencia de enfermedades resistentes a los tratamientos, y evitar así mayores costes e impactos medioambientales.

El posicionamiento de la OPA se produce tras el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de hoy, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que declara una situación "fitosanitaria excepcional de carácter preventivo, temporal y revisable" en la Comunidad, además de la utilidad pública de las actuaciones de prevención, vigilancia y control ante esta especie, según recoge Asaja en un comunicado.

En este marco, la resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera habilita la quema controlada de rastrojos en superficies agrícolas para el presente ejercicio, fijando las condiciones, permisos y comunicaciones que debe cumplir cada explotación. Aunque en este caso la autorización responde al riesgo por el topillo campesino, Asaja ha considerado que esta medida debería valorarse "para afrontar otros problemas sanitarios en el campo".