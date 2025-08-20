Asaja valora el plan de apoyo anunciado por Mañueco pero pide ayudas directas a los ganaderos y agricultores afectados

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León ha valorado las medidas anunciadas este miércoles por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dirigidas a las zonas afectadas por la oleada de incendios, además de que ha pedido que se concreten "lo antes posible" las ayudas directas que recibirán los ganaderos y agricultores afectados.

Así, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha calificado de "positivo" "el enfoque integral de las ayudas presentadas que incluyen todos los sectores productivos, desde la ganadería y la apicultura hasta la agricultura y los frutales".

Además, la postura que Asaja ha defendido desde el primer momento, ya en el Consejo Agrario de urgencia celebrado el pasado viernes y que mantendrá en la reunión sectorial específica convocada para el próximo viernes, es "que se aprueben con urgencia ayudas directas que compensen en su totalidad todos los daños sufridos en las explotaciones ganaderas y agrícolas".

En este punto, la asociación ha interpretado que la ayuda directa de 5.500 euros dirigida a empresas y negocios ubicados en las zonas afectadas y anunciada por Fernández Mañueco "incluirán a la agricultura y la ganadería, que son en su totalidad empresas de pequeños autónomos" y entiende que esa ayuda "les corresponde igual que a los demás".

Respecto a las medidas de emergencia adoptadas por la Consejería y dirigidas al suministro de agua y alimento al ganado, la OPA ha valorado que se haya establecido "un contacto rápido con los profesionales" y espera que se actúe "con igual diligencia en las entregas de estos suministros", para lo que pedirá a la Consejería "información detallada sobre fechas y lugares en los que se proporcionará".

Asimismo, sobre la cifra de los 50 ganaderos afectados, Asaja considera que es "una estimación corta", porque "todavía hay bastantes que no están identificados por la Administración".

OTRO PUNTO DE VISTA

La organización agraria considera que el sistema "más eficiente y operativo" es que "una vez aprobada la ayuda directa, sea el propio ganadero el que se encargue de la compra de alimentos en lugar de estar sometido a repartos generales".

Por otro lado, en lo relativo a la agricultura perdida en fincas de cereal, Asaja entiende que "la Administración cubrirá las pérdidas de todos los agricultores, independientemente del seguro", además de que tiene en cuenta las consecuencias para las explotaciones de la declaración de "zona catastrófica", que implicará ventajas fiscales para el sector, como la revisión de los módulos de IRPF 2025.

En relación a la reconstrucción de infraestructuras, considera que "todas ellas son vitales para el sector y especialmente los vallados y mangas de manejo para los ganaderos", que en parte son "públicas y que son imprescindibles para poder gestionar el ganado".

Asaja espera que en la reunión del próximo viernes convocada ya por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se concreten todos estos aspectos y se escuche al sector, como parte afectada y voz autorizada, para que "recupere su brío el sector agrario y ganadero", al considerarlo como "motor económico fundamental en estas zonas" y también "actividad esencial para preservar la propia vida y paisaje y plantar cara al abandono, que pone en riesgo el futuro de la tierra".