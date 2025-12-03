Asociaciones y federaciones de personas con discapacidad piden en Soria una Europa donde la inclusión sea una realidad

Lectura del manifiesto por distintas asociaciones de personas con discapacidad. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diferentes asociaciones y federaciones de personas con discapacidad han pedido en Soria una Europa donde la inclusión "sea una realidad y no una aspiración" con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Los colectivos han participado hoy en una mesa informativa en la Plaza de las Mujeres y han leído el manifiesto '40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa'.

Los participantes han señalado que este día se celebra en todo el mundo, "con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad".

Como se ha señalado en el comunicado, en este 3 de diciembre, el Movimiento CERMI "mira hacia la próxima década con la convicción de que Europa debe ser un espacio de pleno cumplimiento de los derechos humanos". "Queremos una Europa donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal", han señalado.

En la celebración de Soria, han estado presentes los usuarios de las diferentes asociaciones y federaciones de personas con discapacidad, que son los que han dado lectura a dicho manifiesto.

Así, han participado la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (Asamis), la Asociación Virgen del Camino Salud Mental (Asovica), la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Soria (Fadiso), la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem), la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace), la Asociación Soriana de Fibromialgia (Fibroas) y Autismo Soria.