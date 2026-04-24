Atendidos tres jóvenes tras una aparatosa colisión entre dos turismos en Valladolid

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes han precisado asistencia tras una aparatosa colisión entre dos turismos que se ha producido a la entrada del barrio vallisoletano de Pinar de Jalón, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Municipal.

El suceso se ha producido minutos antes de las 1.29 horas, cuando se ha avisado al 112 de una colisión frontal entre dos turismos en la calle Kilimnjaro con la Avenida de Zamora, a la entrada del barrio de Pinar de Jalón, donde al menos dos personas habían resultado heridas.

Así, se ha informado a la Policía Local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a tres jóvenes de unos 20 años a los que se trasladó en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Como consecuencia del accidente, uno de los semáforos que regulan este cruce que da acceso al citado barrio quedó totalmente dañado e inutilizado y a primera hora de la mañana aún permanecían en el lugar restos de los vehículos dañados.