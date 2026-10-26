Atienden a un varón intoxicado en el incendio de una vivienda en Villafranca del Bierzo (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada. - JCYL - Archivo

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha sido atendido por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en la Avenida Paradaseca, en Villafranca del Bierzo (León).

Según informa el 1-1-2 los hechos se han producido a las 05.42 horas y las llamas se han originado en el salón del domicilio. La sala del centro de Emergencias ha avisado a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.