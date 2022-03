La Audiencia de Valladolid suspende el juicio de 'La Perla' hasta mañana para resolver si devuelve la causa a juez

Así lo han solicitado todas las partes para evitar una posible vulneración por no haber tenido acceso a toda la documentación

La Audiencia de Valladolid ha resuelto este lunes suspender, en principio hasta mañana, el juicio por el denominado 'Caso de la Perla Negra' para decidir si finalmente acuerda la devolución del proceso al juzado de instrucción para evitar una posible vulneración del derecho a la defensa, al no haber recibido las defensas de las doce personas físicas y tres jurídicas la totalidad de las actuaciones.

La decisión provisional de la Sección Segunda de lo Penal se ha producido tras la fase de cuestiones previas en la que los principales encausados en el denominado juicio de 'La Perla Negra', incluso la fiscal del caso y las otras dos acusaciones ejercidas por la Junta, como particular, y el PSCyL, como popular, hayan invocado la nulidad por vulneración del derecho a la defensa, entre otras razones, por no haber recibido del juzgado de instrucción la totalidad de las actuaciones que se siguen contra los procesados.

Y es que los representantes de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como las defensas del exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y del resto de los encausados han hecho causa común en su solicitud de nulidad del proceso al entender vulnerado su derecho de defensa, fundamentalmente por no haber tenido acceso a la totalidad de la causa pese a haber transcurrido más de nueve años desde el inicial auto de imputación el 23 de octubre de 2013 por parte del Juzgado de Instrucción número 2.

Los abogados de los procesados coincidían en que no han contado con las "mismas armas" a la hora de elaborar sus respectivos escritos de defensa por no haber recibido el total de las actuaciones, obtenidas vía CD y USB y papel, y ello a pesar de las numerosas reclamaciones formuladas a lo largo de casi un década. "No todos podemos asegurar que tengamos la misma causa", ha resumido el letrado del empresario Ángel Román Montes.

Ese acceso incompleto a las actuaciones es lo que impedía incluso concretar si los delitos imputados a los acusados habían prescrito o no, según han apuntado las defensas, que también han alegado que tal circunstancia suponía la vulneración del derecho a disponer de las "mismas armas procesales", a lo que han añadido falta de concreción de los hechos imputados y dilaciones indebidas que imponen el sobreseimiento de las diligencias.

Una vez expuestas las cuestiones previas por parte de los letrados de los principales encausados, a las que se han adherido el resto de defensores, la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, y los letrados de las acusaciones particular y popular, en representación de la Junta y del PSCyL, respectivamente, tomaban la palabra para solicitar también al tribunal la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 tras constatar que la documentación no ha sido remitida en su totalidad a las partes.

La acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que, para evitar "alegatos de nulidad en el futuro", se impone devolver la causa al juzgado de instrucción con el fin de que la Letrada de la Administración de Justicia certifique la entrega total de lo actuado ya que en caso contrario, como así han alegado las defensas, entiende que se podría estar vulnerando "el principio de contar con las mismas armas procesales", algo que se ha producido en este caso.

Del mismo modo se han expresado la letrada de la Junta y del PSCyL, quienes, al igual que la fiscal, sostienen que se han podido producir igualmente dilaciones indebidas que han prolongado la instrucción durante casi una década pero que, en todo caso, deberían tenerse en cuenta como una "atenuante o una atenuante muy cualificada" pero que en modo alguno debería llevar a un sobreseimiento de las diligencias.

Tras las previas expuestas, el presidente del tribunal sentenciador ha suspendido la vista y ha emplazado a todas la partes a una nueva sesión este martes, a partir de las 09.30 horas, con el fin de deliberar sobre lo escuchado y dar a concer su decisión respecto de si resuelve reiniciar el juicio o, por el contrario, lo suspende de forma definitiva para que el Juzgado de Instrucción número 2 garantice que la causa en su totalidad es remitida a los representantes legales de los encausados para así no incurrir en una nulidad por vulneración de los derechos de defensa.