El Auditorio Ciudad del León acogerá 26 y 27 de febrero un clásico contemporáneo, 'La Barraca', de Blasco Ibáñez

Cartel de la obra teatral 'La Barraca'. - AYTO DE LEÓN.

LEÓN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acoge los días 26 y 27 de febrero una obra clásica contemporánea, 'La Barraca', de Vicente Blasco Ibáñez, una obra escrita a finales del siglo XIX que cuenta una historia muy actual en pleno siglo XXI, la historia de un desahucio y del mal recibimiento de una comunidad a los que vienen de fuera.

'La Barraca' es una de las seis obras que doblan función en la programación estable del Auditorio diseñada desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Esta obra llega a León coproducida por Teatro de Malta, Pentación Espectáculos y Olympia Metropolitana y ambas funciones comenzarán a las 20:30 horas.

Bajo la dirección de Magüi Mira, sobre las tablas el Auditorio estará un elenco de actores compuesto por Daniel Albadalejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sensana, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.

El precio de las entradas es de 22 euros y la función del jueves está incluida en el abono de adultos, mientras que la representación del viernes 27 está fuera de abono.

Las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

'La Barraca'& cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana de las que fue desahuciada por impago otra familia que vivió y trabajó en ellas durante varias generaciones.

Los hortelanos de la zona, arrendatarios todos ellos, pretenden mantener yermas esas tierras como símbolo de poder frente a sus arrendadores. El conflicto irá creciendo de intensidad hasta convertirse en tragedia.