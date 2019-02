Autopistas activa un dispositivo de seguridad vial en la AP-6, AP-51 y AP-61 ante el riesgo de nevadas

Publicado 01/02/2019 12:13:33 CET

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Autopistas, compañía del Grupo Abertis, ha activado un dispositivo de seguridad vial de alerta máxima en las autopistas de la concesionaria Castellana AP-6, AP-61 y AP-51 para hacer frente a las nevadas previstas para este viernes y que se podrían prolongar hasta el sábado a las 18.00 horas.

En total, el operativo ha activado cuatro bases de vialidad invernal y cuenta con cerca de 200 profesionales durante todo el dispositivo y 36 máquinas quitanieves, que desde este jueves realizan trabajos de prevención. El dispositivo se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael, en Segovia, que monitoriza el tráfico de estas vías las 24 horas del día, los 365 días del año.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan temperaturas bajo cero y nevadas en las comunidades de Castilla y León que llegan a cotas de nieve que se pueden situar entre los 500 metros entre viernes y sábado, con probabilidad de acumulación de nieve en la calzada.

Ante esta previsión, Autopistas pone en marcha este plan operativo con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores, y aconseja extremar la precaución en la conducción y preparar con antelación los desplazamientos.

Asimismo, Autopistas pone a disposición de todos los usuarios información del tráfico en tiempo real para que conozcan de primera mano cualquier incidencia que se produzca en la vía. Para ello, la AP-6, la AP-61 y AP-51 cuentan con paneles informativos que se encuentran ubicados de forma estratégica a lo largo de la autopista, un teléfono de atención al cliente (902 20 03 20/934 927 827), la página web www.autopistas.com, un chat on line, canales de Twitter y Linkedin y la nueva App autopistas en ruta, que ha sido actualizada y mejorada recientemente para ofrecer la información del tráfico en un clic.

En caso de encontrar nieve o nieve compacta en la calzada, Autopistas aconseja reducir lentamente la velocidad, evitando frenar bruscamente y dejando libre, en la medida de lo posible, el carril izquierdo para el paso de los vehículos de emergencia.

Si los equipos de vialidad de la compañía están actuando se recomienda, por su propia seguridad y la del resto de los conductores, aminorar la velocidad y no adelantar a las máquinas quitanieves. Si no se puede proseguir el viaje, intentar no abandonar nunca el vehículo en la calzada. Buscar una zona de detención momentánea o un área de servicio, y avisar al Centro de Operaciones y Seguridad Vial desde un poste SOS o a través del 902 200 320/934 927 827 y ahora también a través de la App 'Autopistas en Ruta'.