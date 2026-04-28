Autorizada la restauración de la cubierta de teito de la Casa del Humo del Conjunto Histórico de Lois (León)

La comisión territorial de Patrimonio de León se ha celebrado este martes en el Centro de Interpretación de la Carpintería de Armar en Valcabado del Páramo. - JCYL

LEÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comisión territorial de Patrimonio de León ha autorizado la restauración de la cubierta de teito de la Casa del Humo, un Bien de Interés Cultural (BIC) con gran valor etnográfico y perteneciente a Conjunto Histórico de Lois.

La Casa del Humo ya había sido rehabilitada en 2009, pero debido al paso del tiempo y la aparición de nuevas filtraciones es necesaria una nueva renovación de la cubierta del teito (tipo de cubierta tradicional hecha con materiales vegetales, normalmente paja como centeno o escoba, colocada de forma muy densa para impermeabilizar el tejado).

Así, se plantea que la renovación de dicha cubierta se realizará de forma progresiva, por franjas de abajo hacia arriba para sustituir los elementos deteriorados por nuevos haces de paja. Para proteger la zona de trabajo se emplearán escaleras fijadas a la estructura y lonas que evitarán la entrada de agua.

Durante la intervención se revisará la estructura y se sustituirán únicamente las piezas dañadas para conservar las que estén en buen estado. Asimismo, se aplicará un tratamiento preventivo y curativo de la madera, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

También se inspeccionarán los elementos estructurales principales y, en caso necesario, se reemplazarán puntualmente por madera de roble de características similares. Además, se conservarán las superficies con pátina de alquitrán y carbonilla por su valor patrimonial.

La comisión de Patrimonio se ha celebrado este martes en el Centro de Interpretación de la Carpintería de Armar en Valcabado del Páramo y ha estado presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

El delegado ha agradecido a la alcaldesa de Roperuelos, Cristina de la Fuente, la acogida a todos los miembros que, además, han podido ver el documental sobre la historia del mecenazgo mudéjar que ha permitido recuperar y poner en valor el artesonado en esta zona.

Por otra parte, la comisión han dado luz verde a la restauración de la fachada histórica del Ayuntamiento de Astorga. La propuesta de intervención persigue la conservación de los elementos originales para eliminar factores que alteren y comprometan su integridad, así como la restauración del conjunto para favorecer la estabilidad de lo original y su coherencia.

CASTILLO DE VILLAPADIERNA

Los miembros de la comisión también han dado el visto bueno a la tercera fase de la restauración del Castillo de Villapadierna, que se centrará en la rehabilitación del interior de la torre y que complementará a la actuación que se realizó en el exterior del torreón en 2023.

El proyecto contempla la construcción de una escalera con peldaños de madera, con la prescripción de realizar catas o sondeos arqueológicos en varios puntos del castillo para documentar posibles ocupaciones previas. También se recomienda la ejecución de una zanja transversal para poder dotar en un futuro de redes públicas de abastecimiento al edificio.

Otro de los asuntos abordados ha sido la aprobación de la autorización del proyecto básico y de ejecución de restauración y rehabilitación de la Torre de la Reina como segunda fase para el Centro de Historia y Cultura del Castillo de Laguna de Negrillos. Las obras ahora propuestas consisten en la consolidación de muros y de las partes de huecos colapsadas, ya que ha de detenerse urgentemente la patología que ha producido el deterioro, así como la construcción de nuevos forjados de madera e instalaciones.

'LA TORRE' DE BABIA

Del mismo modo, la Comisión ha autorizado el proyecto técnico de restauración y puesta en valor de una construcción fortificada medieval denominada 'La Torre' en Torre de Babia, con declaración de Bien de Interés Cultural.

La actuación contempla la labor de documentar arqueológicamente el conjunto (lo que incluye el desenvolvimiento de sondeos arqueológicos, el levantamiento topográfico, fotogramétrico y vuelo de dron), la retirada y clasificación de los derrumbes asociados al conjunto fortificado medieval y los trabajos de restauración encaminados a solventar los problemas críticos de estabilidad de la torre, la consolidación de los tramos de paramento asociados a la puerta de acceso, así como la coronación de toda la cabecera de la torre, de forma que se garantice su estabilidad y conservación.

Por otra parte, se ha autorizado el proyecto básico y de ejecución de intervenciones de consolidación y restauración en el cuerpo norte, recuperación de cubierta, adecuación de la planta baja y actuaciones complementarias en el Palacio de los Condes de Vega, en Grajal de Campos.

TEATRO EMPERADOR

Además, la comisión se ha dado por enterada del acuerdo adoptado por la Dirección General de Patrimonio para informar favorablemente de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León que tiene como objetivo llevar a cabo el proyecto del Teatro Emperador presentado por el Ministerio de Cultura.

En cuanto a la comarca de El Bierzo, la Comisión ha informado favorablemente de las obras de rehabilitación de las cubiertas de la Ermita de San Roque en Cacabelos. Se trata de una edificación religiosa con muros de mampostería y cubiertas de pizarra rústica irregular con cumbreras, limatesas y limahoyas realizadas con teja cerámica árabe y la ermita es un elemento protegido dentro de trazado del Camino de Santiago.

Por último, se ha autorizado la prospección arqueológica para la ampliación del polígono industrial 'La Llanada', en los términos municipales de Ponferrada y Congosto, que lleva a cabo la Junta de Castilla y León. La intervención arqueológica que se plantea se desarrolla en tres fases: la primera se corresponde al desarrollo del trabajo de gabinete, la segunda al trabajo de campo y la tercera corresponde a la elaboración de memoria final con los resultados obtenidos y la aplicación de medidas correctoras específicas en caso de que sean necesarias.