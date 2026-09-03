Autorizadas las obras de reparación del Centro Integrado de FP de Viñalta (Palencia) por casi 269.000 euros

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado una serie de reparaciones en el Centro Integrado de Formación Profesional de Viñalta en Palencia para su mejora y modernización.

Las actuaciones, con un presupuesto de 268.980 euros, se prolongarán por un espacio de tres meses, y consistirán en la adecuación de revestimientos verticales, con picado y sustitución de elementos de yeso y de alicatados, revestimientos horizontales, con demolición de falsos techos de escayola, sustituidos por placas de yeso laminado con aislamiento de lana mineral terminados con pintura plástica, sustitución de la carpintería interior, reposición de luminarias, de mecanismos eléctricos y de sanitarios y radiadores.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cuenta con ocho centros integrados de Formación Profesional, CIFP, en los que se imparten los ciclos de formación profesional de las familias profesionales agraria, industrias alimentarias y actividades físico-deportivas, que están gestionados por ésta, siendo responsable de su mantenimiento y conservación para el adecuado uso lectivo.

Uno de estos CIFP es el Centro Integrado de Formación Profesional de 'Viñalta', ubicado a las afueras de la ciudad de Palencia. Este centro dispone de varias instalaciones destinadas a la enseñanza teórica y práctica, y de una zona de internado donde los alumnos residen durante el periodo escolar.