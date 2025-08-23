Autorizan el realojo de los vecinos de Ribadelago Nuevo y Viejo y Moncabril tras el incendio de Porto (Zamora)

Un camión de los bomberos forestales, a 22 de agosto de 2025, en San Martín de Castañeda, Zamora, Castilla y León (España). El Centro de Coordinación de Emergencias Provinciales (Cecopi) ha acordado el realojo de las localidades de Vigo, San Martín de Cas - Paloma V. Escarpa
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 23 agosto 2025 12:07
   ZAMORA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Las autoridades han autorizado el realojo de los vecinos de las localidades zamoranas de Ribadelago Nuevo y Viejo y Moncabril que tuvieron que ser evacuados debido al avance del incendio forestal de Porto (Zamora).

   Asimismo, se ha procedido a la apertura de todas las carreteras, excepto la ZA-103 desde San Martín de Castañeda a Laguna de los Peces, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

