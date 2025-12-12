Auvasa incorpora una segunda validadora en autobuses articulados de tres líneas y estudiará extender la medida

Una persona con movilidad reducida valida su billete en el segundo dispositivo para este fin instalado en 32 autobuses urbanos de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Auvasa incorpora a partir del próximo lunes, 15 de diciembre, una segunda validadora en autobuses urbanos articulados que recorren tres líneas de la ciudad en el marco del 'Proyecto ANA' y estudiará extender la medida a otros vehículos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado esta iniciativa, en la que se invertirán 168.772 euros financiado en un 90 por ciento a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el resto lo aporta el Ayuntamiento), en una parada de autobús ubicada en el número 163 de la calle Arca Real que se ha establecido a petición de los vecinos de la zona.

Carnero ha concretado que el 'ANA' es un proyecto en virtud del cual se prentende seguir avanzando en una ciudad accesible e "inclusiva", para lo que se instalará en 32 vehículos articulados de Auvasa (once eléctricos Irizar y 21 articulados Solaris) un segundo dispositivo de validación de los billetes que se ubicará en la puerta de acceso que posibilita, mediante una rampa, que las personas con movilidad reducida puedan subir y bajar del autobús.

Así, ha explicado que cualquier persona con movilidad reducida va a poder ahora acceder a través de la rampa y validar su billete "en ese instante y en ese justo lugar" y no como ocurría hasta ahora, que en muchas ocasiones era necesario que una tercera persona les validase el billete al sólo haber uno de estos dispositivos en la puerta delantera, junto al conductor del vehículo.

Este proyecto se va a poner en marcha en 32 autobuses articulados que cubren las líneas 1 (Barrio España-Covaresa), 2 (San Pedro Regalado-Covaresa) y 8 (Parquesol-Belén), líneas que suponen el 40 por ciento de la utilización anual del transporte público de la ciudad con Más de 11 millones de viajeros.

LUCHA POR LA INCLUSIÓN

En este marco, el alcalde ha explicado que el motivo por el que la iniciativa se ha denominado 'Proyecto ANA' es homenaje a Ana Fernández Sancho, una persona con movilidad reducida que era "combativa" e hizo de su discapacidad un "leitmotiv" de vida para luchar por los derechos y la inclusión que ella pretendía para todas las personas que tienen una movilidad reducida.

Carnero, ha explicado que Ana, cuya madre ha asistido al acto, hizo una sugerencia en redes sociales y la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, "inmediatamente" se puso en contacto con el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, y se estableció una interlocución con Ana.

El primer edil ha señalado que "esa interlocución y lo que pretendía Ana" es en lo que consiste este proyecto. "Por tanto, es un proyecto que fruto del saber escuchar, el saber oír, hemos podido dar una solución adecuada y que yo estoy convencido que todas las personas con movilidad reducida lo van a aplaudir", ha agregado el alcalde.

Aunque inicialmente el proyecto se contempla en estos 32 autobuses articulados, el primer edil ha asegurado que se analizará y estudiará la posibilidad de poder ampliarlo a otros vehículos.

Jesús Julio Carnero ha recordado que desde la Mesa de la Discapacidad "día a día" se hacen sugerencias que permiten mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida de la ciudad como puede ser el transporte público o las propias fiestas.