Auvasa pone el sábado una lanzadera al Pingüinos Arena para el festival Cosquín Rock

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Auvasa pondrá el próximo sábado, 30 de agosto, una lanzadera al Pingüinos Arena para los asistentes al festival Cosquín Rock España, que cuenta con un cartel compuesto por Sebastián Yatra, The Kooks o Duncan Dhu, entre otros.

Para posibilitar los desplazamientos de todas las personas que quieran acudir a este evento, Auvasa ha dispuesto un dispositivo de autobús urbano con una lanzadera desde Plaza de Poniente con salidas de 16.45 a 1.45 horas hacia el recinto Pingüinos Arena, y en sentido de vuelta al centro de la ciudad de 17.15 horas y hasta la finalización del evento. Todo ello con salidas cada 30 minutos.

Además, las líneas 18 y 19 disponen de parada cercanas al recinto del Cosquín Rock, en Carretera de Rueda junto Colegio Ave María, con frecuencia de paso cada 30 minutos de calle Dos de Mayo (L18 a la enteras y L19 a las medias) y de Carretera de Rueda (L18 a las medias y L19 a las enteras) hasta las 22.30 horas.

Todo el detalle de estos servicios puede consultarlos en la información en el perfil de la empresa en 'X', @AuvasaVLL, y en el teléfono 686 630 909 a través de WhatsApp.