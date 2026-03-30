Auvasa presenta una gestión en 2025 con resultado "equilibrado" y menos deuda

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, ha presentado este lunes en el Consejo de Administración las cuentas del ejercicio 2025 y su informe de gestión para que sean aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, actuando este como Junta General de la sociedad, en los que destaca una gestión "saneada", con resultado económico "equilibrado" --ni déficit ni superávit-- y con dos millones de euros menos de deuda.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el Consejo de Administración ha formulado las cuentas con informe favorable de todos los consejeros salvo la abstención del consejero del PSOE y de la consejera de VTLP.

En un comunicado la empresa destaca que durante el año pasado ha reducido su pasivo en dos millones de euros, con lo que aseguran que logra un equilibrio en sus cuentas, con resultado "cero, ni déficit ni superávit" y con un patrimonio que supera los 33,8 millones, un 4,6 por ciento más que en el ejercicio 2024.

La empresa contó con unos ingresos por la prestación de sus servicios de 40,7 millones de euros, 2,4 millones más que en 2024, debido al incremento de personas usuarias de estos servicios. Respecto a los gastos, el más importante es el de personal, con 31,6 millones de euros, 1,7 millones más que en 2024, por los incrementos salariales y refuerzos de servicios. Los aprovisionamientos se han cuantificado en 4,8 millones y las primas de seguro 1,4 millones, el conjunto de estos gastos se han incrementado un 7,6 por ciento, de modo que han aumentado en mayor medida que los ingresos.

El comunicado destaca también que la gestión que se ha realizado en estos tres años con el equipo de Gobierno de PP y Vox ha reducido "considerablemente" el aporte extraordinario que el Ayuntamiento de Valladolid tenía que hacer, para compensar a la empresa en sus gastos de explotación, con la liquidación de los correspondientes contratos-programa, ya que ha pasado de 2,78 millones en 2022 a 0,79 millones en 2024 y 0,77 millones en 2025, esto supone una reducción del 72 con respecto a 2022, si bien en el último año la cifra apenas ha variado.

En el ejercicio pasado se han mejorado los indicadores económicos, la ratio de solvencia ha pasado en dos años de 2,1 a 2,8. Si Se comparamos con 2024 la solvencia ha crecido un 12 por ciento.

Los activos de Auvasa alcanzan un valor de 52,6 millones de euros con un "importante crecimiento de los activos intangibles" por la incorporación de aplicaciones informáticas que permitirán iniciativas como la del transporte a la demanda y la de sistemas para la gestión de la eficiencia energética de la flota de autobuses.

También se ha producido un aumento en los activos materiales con la incorporación a la flota de seis autobuses articulados, puesta en servicio de una segunda validadora en los buses de alta capacidad, cinco estaciones biki y 60 bicicletas eléctricas más, así como ubicaciones nuevas de Parkibici y el sistema de guiado de plazas en el aparcamiento de Plaza Mayor.

En su conjunto estos activos, intangibles y materiales, valorados en 46,2 millones se han incrementado en 2 millones de euros, respecto a 2024.

El periodo medio de pago a proveedores también ha mejorado, reduciéndose en un 33%, al pasar en estos tres años de 29 en 2023 a 21,9 y a 19,5 días, en 2024 y 2025 respectivamente.

ACTUACIONES DESARROLLADAS

Se trata del segundo año en que la empresa presenta su informe de gestión, "auditado con estándares internacionales de sostenibilidad, referido a las actividades desarrolladas durante 2025". En este segundo año también "se destacan por los auditores los resultados en transparencia en la información, gestión eficiente, movilidad sostenible, reducción de emisiones y accesibilidad universal".

Han sido 91 actuaciones desarrolladas por la empresa a lo largo del año.

En el transporte en autobús el año anterior se cerró con 28,6 millones de usos, la mejor cifra en los últimos trece años y finalizó 2025 con 30,7 millones usos, que supuso un crecimiento del 7,5% respecto a 2024 superando las previsiones iniciales, "la mejor cifra de los últimos diecisiete años".

Los vehículos han recorrido más de seis millones de kilómetros y 598.000 horas de servicio, con una regularidad de las líneas de bus del 98,4%, el mejor nivel en los últimos cuatro años. El incremento de la flota de buses que ha pasado a 156 vehículos, tras la incorporación de seis autobuses nuevos articulados de GNC, permitió incrementar las plazas ofertadas hasta llegar a 16.275, un 2,6% más. La edad media de la flota se situó en 10 años.

Se han incrementado las paradas en la red, pasando de 568 a 575, con un importante crecimiento en las paradas con plataforma que pasaron de 104 a 362.

La velocidad comercial fue de 15,41 kilómetros por hora y se han mejorado los servicios con la extensión de la línea 4 Pinar de Jalón y Ciudad de la Comunicación, al Hospital Río Hortega, al tiempo que se reforzaron también los de la línea H y se ha mantenido todo el año las modificaciones que se iniciaron el año anterior a distintos barrios de la ciudad.

En 2025, se han mantenido las tarifas del año anterior, bonificadas en un 50% en el primer semestre y del 40% en el segundo, con una subvención del Estado de 3,4 millones de euros y del Ayuntamiento de Valladolid de 3,2 millones.

SERVICIO DE BICICLETA PÚBLICA

El servicio de bicicleta pública, Biki, alcanzó el año pasado la mayor cifra de personas usuarias con 15.620, "el triple que en sus inicios a principios de 2023", y con un importante 'proyecto de carácter social e inclusivo incorporando bicicletas y triciclos para el transporte de personas mayores, niños y mascotas y bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida".

También se incorporó el servicio de bicicleta de carga y un hub ciclo logística para la mercancía en bicicleta de última milla.

El servicio Parkibici de aparcamiento público seguro de bicicleta, se incrementó para llegar a ofertar 697 plazas, frente a las 290 que existían en sus inicios en 2023. En 2025 se han incorporado sistemas fotovoltaicos para suministro de energía y nuevos locales como el de la Cúpula del Milenio o el de la calle López Gómez.

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la bicicleta han supuesto dos reconocimientos al Ayuntamiento de Valladolid tales como el sello 'Mas BICI 2025' y el premio 'RedBici 2025'.

APARCAMIENTO PLAZA MAYOR

El aparcamiento público de vehículos de la Plaza Mayor cerró con 484.581 operaciones. A lo largo de 2025, la oferta de elevadores públicos se ha ampliado hasta contar con siete ascensores y dos conjuntos de escaleras y rampas mecánicas, tras la incorporación del ascensor de la calle Salud en el mes de marzo y el de la calle Veleta en diciembre.

En total se han contabilizado 1.333.948 personas que han usado estos servicios.

PLANTILLA

En los aspectos sociales, la empresa que cuenta con 560 empleados, de los cuales el 82 por ciento se dedican a la movilidad de los autobuses, ha continuado mejorando las relaciones laborales, alcanzando en los dos últimos año 5 acuerdos extraestatutarios y negociando el nuevo convenio colectivo.

El informe asegura que ha habido una tendencia decreciente en las quejas recibidas. En 2025 un 12 por ciento menos que el año anterior.