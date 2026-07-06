Auxiliada una joven que se había lesionado en la zona del refugio de la Laguna Grande de Gredos, en Ávila

Intervención de rescate para auxiliar a una mujer lesionada en Gredos. - JCYL

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer joven ha tenido que ser auxiliada por el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León tras lesionarse en una pierna en las proximidades del refugio Laguna Grande de Gredos, en Navalperal de Tormes (Ávila), en una zona inaccesible para vehículos por tierra.

Según han informado fuentes del Centro de Emergencias Castilla y León, la intervención se ha iniciado a las 11.55 horas de este lunes, cuando una llamada ha avisado solicitado asistencia para la mujer, en una zona cercana al refugio Laguna Grande de Gredos.

El gestor del 112 realizó "inmediatamente" una multiconferencia con el Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias para que le indique algunas pautas para atender al paciente, y con el centro coordinador de emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona.

Además, el 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil COS y a bomberos de Ávila.

El helicóptero ha facilitado el acceso de los rescatadores a la zona en apoyo de patín y una vez alcanzaron la posición de la víctima, le atendió la enfermera rescatadora, que inmovilizó su pierna derecha con férula de vacío.

Acto seguido se porteó a la paciente unos 100 metros hasta alcanzar la posición de aterrizaje del helicóptero y realizó la evacuación hasta el punto de traspaso pactado con Sacyl, en la helisuperficie de Hoyos del Espino, donde una ambulancia soporte vital básico (SVB) esperaba para realizar el traslado de la paciente al centro de salud del Barco de Ávila.