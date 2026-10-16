Auxiliado un ciclista herido en la senda del Roblón de Estalaya en Cervera de Pisuerga

Imagen del rescate del ciclista herido en la senda del Roblón de Estalaya en Cervera de Pisuerga (Palencia) - @112CYL

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 50 años ha tenido que ser auxiliado por el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil tras resultar herido al sufrir una caída y golpearse en la cabeza con una piedra cuando realizaba la senda que lleva al Roblón de Estalaya, situado en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga.

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 11.43 horas de este viernes, 16 de octubre, cuando se informó de este accidente. El alertante explicó que el herido tenía dificultad para respirar y precisó la zona en la que se encontraba era de difícil acceso para la ambulancia.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y de localizar la ubicación exacta de la víctima, además de movilizar el helicóptero de rescate y salvamento de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia.

Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario con apoyo de patín para que pudiesen descender los rescatadores y ya en el lugar, los rescatadores realizaron una primera valoración del herido, le trataron el dolor y le inmovilizaron en un colchón de vacío. A continuación, fue evacuado en camilla al helicóptero, que se encargó de trasladarle hasta el campo de fútbol de Cervera de Pisuerga, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí esperaba una UVI móvil y un helicóptero medicalizado de Sacyl.

Finalmente, el helicóptero medicalizado trasladó al ciclista herido al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.