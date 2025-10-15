Auxiliado un vecino de Tordesillas desorientado y deshidratado en su casa en estado de insalubridad

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años vecino de la localidad vallisoletana de Tordesillas ha tenido que ser auxiliado en su domicilio, al que tuvieron que acceder los bomberos por una ventana y que presentaba un "evidente estado de insalubridad", según ha informado la Guardia Civil.

El hombre estaba tendido en la cama, desorientado y deshidratado y fue localizado tras el aviso de dos vecinos que estaban preocupados por no tener noticias suyas desde hacía varios días.

Los hechos se remontan a las 18.00 horas del pasado lunes, 13 de octubre, cuando dos vecinos de Tordesillas avisaron a la Guardia Civil para informar de que no tenían noticias de su amigo desde hacía varios días e indicaron que lo último que sabían era que se encontraba en mal estado de salud.

Los agentes se desplazaron al domicilio del hombre, donde no obtuvieron respuesta al llamar a la puerta, y tras entrevistas con vecinos contataron que nadie había tenido contacto reciente con él, aunque su vehículo permanecía estacionado cerca de la vivienda.

Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el interior de su vivienda en situación de emergencia, los agentes contactaron con la propietaria del inmueble, que acudió con una copia de la llave, aunque no fue posible abrir la puerta.

Y dados los "indicios racionales" de riesgo para la vida del interesado, se solicitó la colaboración de los bomberos de Tordesillas que accedieron al interior del domicilio a través de una ventana que daba al patio comunitario sin causar daños. Una vez dentro de la vivienda localizaron al hombre tendido en la cama, desorientado y deshidratado. También abrieron la puerta desde el interior para permitir el acceso a los agentes.

La Guardia Civil ha explicado que la vivienda presentaba un "evidente estado de insalubridad" y han informado de que los vecinos señalaron que desde hacía tiempo se percibía un "fuerte olor desagradable" que precedía del domicilio lo que generaba problemas de salubridad en el entorno.

La Guardia Civil dio aviso a los servicios médicos, que estabilizaron al paciente y procedieron a su evacuación al Hospital Río Hortega de Valladolid. Finalmente, los agentes oficiaron a los Servicios Sociales (CEAS) de Tordesillas para informarles de la situación y activar los protocolos de atención por vulnerabilidad social.