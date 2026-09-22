AVA reclama una política pública para las artes visuales con un manifiesto apoyado por casi 500 personas

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación AVA Castilla y León - Artistas Visuales Agrupados ha impulsado el Manifiesto por unas Artes Visuales fuertes, dignas y con futuro en la Comunidad, una iniciativa que se acerca al medio millar de adhesiones y que busca reunir el respaldo de creadores, profesionales del sector y ciudadanía para reclamar una política pública estable.

La organización pretende abrir así un proceso de diálogo con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para estudiar cómo transformar las propuestas del documento en medidas concretas.

Esta campaña se ha lanzado después de que AVA registrara formalmente en el mes de julio de 2026 una solicitud de reunión con el consejero del área para abordar la situación del sector, si bien la asociación continúa a la espera de respuesta a dicha petición.

El colectivo, tal y como manifiesta a través de un comunicado recogido por Europa Press, confía en que el respaldo ciudadano y profesional recibido contribuya a abrir este espacio de interlocución. En este sentido, tras revisar las convocatorias culturales oficiales de 2024 a 2026, la entidad no ha localizado ninguna línea anual de la Consejería dirigida directamente a artistas visuales profesionales para la creación y producción de obra con carácter general.

El texto articulado por la agrupación plantea un total de ocho medidas principales, entre las que destaca la elaboración participativa de un Plan Estratégico de las Artes Visuales que contemple los retos de la digitalización y la inteligencia artificial, la garantía de buenas prácticas y honorarios profesionales con respeto a los derechos de autor, y la creación de una Mesa de las Artes Visuales como órgano permanente de diálogo con la Administración.

Asimismo, se solicita apoyo directo a la creación mediante convocatorias anuales sin límite de edad, oportunidades expositivas en las nueve provincias -reconociendo el medio rural como espacio creativo-, una política pública transparente de adquisiciones, estabilidad y autonomía para los espacios públicos, y el refuerzo de la educación artística y la mediación.

La iniciativa parte de las premisas centrales de que las obras que se crean en la actualidad pueden formar parte en el futuro del patrimonio cultural de la Comunidad, y de que la investigación, creación, producción, montaje, exhibición y mediación constituyen una actividad profesional que debe desarrollarse bajo la máxima de que crear cultura es trabajar.

Desde la asociación han remarcado que no solicitan privilegios, sino articular una política pública adecuada y dar visibilidad al apoyo social hacia la regulación del sector.

Desde el inicio de la campaña el pasado 3 de septiembre, cerca de 500 personas han firmado el escrito, el cual se encuentra abierto tanto a la comunidad artística como a docentes, investigadores, instituciones y ciudadanía en general. Con el fin de hacer visible este respaldo social y lograr un marco normativo fortalecido, la asociación se ha marcado el objetivo de alcanzar las 1.000 firmas y continuará durante las próximas semanas recogiendo apoyos en toda la Comunidad.