Avanza la renovación del Casco Viejo de Soria, en la calle Real y plaza Fuente Cabrejas, con 900.000 euros de inversión

El alcalde de Soria visita las obras del Casco Viejo. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la rehabilitación de la pavimentación de la calle Real con la travesía Postas y la plaza Fuente Cabrejas de la capital soriana continúan con la transformación y renovación del Casco Viejo, tras una inversión de 900.000 euros.

El alcalde, Javier Antón, ha visitado este jueves las obras "de transformación del Casco Viejo de la ciudad que cambia la imagen del barrio" y que, salvo imprevistos, estarán finalizadas para Navidad.

Las obras fueron adjudicadas por 847.697,93 euros, a la UTE formada por Construcciones Beltrán Moñux, Nivelaciones y Desmontes Esama y Áridos y Excavaciones Ciria, mientras que laa dirección de obra y la coordinación de Seguridad y Salud suman otros 17.557,10 euros.

Todo ello supone casi un millón de euros que que se suma a los 4,5 millones que el Ayuntamiento junto a la comunidad de vecinos está aportando para la rehabilitación de edificios de la zona.

PAVIMENTO "MÁS ESPESO".

En cuanto al pavimento, Javier Antón ha explicado que hay dos tramos de estructura, una que es continuación de El Collado y otra que es la zapatería de plaza Cabrejas, que tiene el mismo tramado que la travesía Postas.

Asimism, ha señalado que el material "cuenta con un espesor suficiente para soportar el peso del tráfico que pasa por la zona".

Por otro lado, Antón ha avanzado que el lunes 28 de septiembre en la mesa contratación ira la propuesta inicial de adjudicación de la plaza Tovasol por 450.000 euros.

"La imagen del Casco Viejo ha cambiado significativamente desde nuestra entrada en el gobierno hace dos décadas, un barrio que parecía que estaba obligado a desaparecer y ahora tiene vida con empresa que invierten o el Espacio Colaborativo del Ayuntamiento junta a la Cámara", ha manifestado Antón.