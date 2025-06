Avanzan "sin plazos" las obras en la iglesia de San Andrés de Ávila tras el colapso de su muro norte

ÁVILA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones en la iglesia de San Andrés, en Ávila capital, avanzan "sin plazos" de cara a reconstruir el templo románico del siglo XII que se vio dañado tras el colapso de su muro norte el pasado 26 de mayo.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja Gómez, ha visitado este miércoles las obras de la intervención, que ha calificado de "compleja", y que se llevan a cabo con estrictas medidas de seguridad, de la mano de equipos técnicos especializados.

"La obra está encauzada", ha señalado Santonja, quien ha incidido en que la preocupación existente hasta la semana pasada se ha transformado en un "gran alivio al ver ya los andamios colocados".

En concreto, se ha avanzado en el apeo de la cubierta de la nave del evangelio desde el interior, con la colocación de varias torres de andamios, anclaje de cerramiento interior con varillas de fibra de vidrio, apuntalamiento exterior del muro norte que ha quedado inestable y clasificación de los escombros del derrumbe para su reutilización.

El pasado día 19 de junio comenzaron los primeros trabajos de apeo, necesarios para la posterior intervención, que tiene un plazo de ejecución de seis días y que se enmarca en la intervenciones tras el accidente, que "no era previsible ni controlable", ha asegurado el consejero.

En este sentido, Santonja ha defendido la rápida respuesta ras el incidente y la comunicación con la Diócesis de Ávila, lo que ha permitido que el proceso de aseguramiento y diagnóstico haya avanzado a buen ritmo.

Por su parte, el arquitecto diocesano, Luis Carlos García, ha explicado que "como en cualquier intervención médica, lo primero es hacerse la radiografía" para valorar los daños y después saber actuar.

Asñi, ha detallado que el análisis estructural ya se ha realizado, lo que ha permitido pasar a la fase operativa, en la que el equipo técnico, compuesto por especialistas en estructuras patrimoniales como Javier León (FECOR), expertos en andamiaje de la empresa ULMA, y la constructora Tectón, ha comenzado ya las tareas de apeo y sujeción.

El sistema de intervención se ha basado en un doble apeo: por un lado, desde el interior con torres de andamios que han sujetado la cubierta para evitar que su peso agrave el desplazamiento del muro; y, por otro, un sistema exterior que va a permitir recuperar las piedras caídas y trabajar en condiciones de seguridad.

"El muro estaba desplomado casi 20 centímetros, lo que equivale a una inclinación de 1,7 grados", ha señalado el ingeniero, para detallar que se trata, por una parte, de "apear por dentro para que no empuje más, y apear por fuera para que no se produzcan derribos adicionales y tratar de recuperar todas las piezas posibles", todo ello "en condiciones de plena seguridad para los operarios".

Sobre los plazos, el consejero ha reiterado que no debe marcarse una fecha concreta. "No se trata de atrevimiento, sino de respeto. A los técnicos hay que dejarles trabajar con calma y precisión. Las obras patrimoniales revelan sus secretos con el tiempo", ha dicho, para poner en valor la colaboración entre instituciones: "Cuestiones de patrimonio o se abordan juntos o no se solucionan".

En este contexto, Santonja ha aseverado que se ha demostrado "el claro compromiso de la Consejería en la búsqueda de nuevas fórmulas de gestión para el patrimonio cultural, considerando la responsabilidad de todos frente a la necesidad de cuidar los bienes desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública".

De este modo, la Junta ha invertido en total diez millones de euros en 45 templos del patrimonio de la Iglesia, en el conjunto de la Comunidad, durante esta legislatura. "Todas estas actuaciones de puesta en valor del patrimonio cultural religioso, sin duda sirven para acrecentar el atractivo turístico de los territorios donde su ubican", ha concluido.