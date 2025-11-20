Por Ávila se abstiene porque la falta de presupuestos no es buena y recomienda a la Junta que debe esforzarse

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha justificado su abstención a las enmiendas de devolución del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que han registrado los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto, desde el convencimiento de que la carencia de presupuestos no es buena para los ciudadanos.
"No podemos seguir con un país donde ni el Estado ni algunas comunidades autónomas o algunas administraciones locales estén sin presupuestos porque eso no es bueno para los ciudadanos", ha explicado en concreto Pedro Pascual Muñoz que ha señalado la obligación de los políticos de acabar con la actual etapa de confrontación.
El procurador de Por Ávila ha llamado a crear una etapa de diálogo y ha pedido a la Junta que "debe esforzarse", con una petición concreta a "esforzarse más" para ofrecer "un diálogo real" que no sea "un mero paripé" con unos plazos en los que, según ha lamentado, no da tiempo a negociar nada.
Dicho esto, ha considerado que los partidos en la oposición también deben ser constructivos. "Necesitamos proyectos que permitan equilibrar y acabar con las desigualdades en Castilla y León y, en concreto, en la provincia de Ávila", ha concluido Pedro Pascual que ha tachado las cuentas elaboradas por la Junta para su provincia de "claramente insuficientes y mejorables", además de "continuistas" y con grandes partidas no provincializadas que al final "acaban siempre en los mismos sitios".
Por su parte, los dos procuradores no adscritos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, los únicos que han votado con el PP, han rechazado las enmiendas de devolución para seguir avanzado en libertad y porque Castilla y León "no merece ser sacrificada para satisfacer las necesidades o los intereses partidistas y personales de cuatro señores, incluido el que toma decisiones desde sus despachos en Madrid".
"Jamás hubiera imaginado que un grupo parlamentario como Vox se pudiera unir con el PSOE para derribar los presupuestos de Castilla y León", ha reprochado Hernando a los once procuradores de Vox con los que inició la legislatura en el grupo parlamentario. "Hay que reconocer que esto es una gran decepción", ha admitido por su parte Teira que se ha dirigido al presidente de la Junta para explicar que unas veces se gana y otras veces se aprende.