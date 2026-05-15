Ávila acogerá la primera concentración solidaria de camiones a beneficio de Aspaym el próximo 23 de mayo

Ángel de Propios y Paloma del Nogal. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Ávila acogerá el próximo sábado, 23 de mayo, una concentración solidaria de camiones, a beneficio de Aspaym, y tendrá como sede la Cubierta Multiusos.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, junto con Ángel de Propios, presidente de la Fundación Aspaym Castilla y León, ha presentado hoy esta concentración solidaria de camiones.

Será a beneficio de Aspaym y tendrá como sede la Cubierta Multiusos, aunque, entre las actividades que va a contemplar, se encuentra un desfile de estos vehículos, en el que se espera la presencia de más de medio centenar de camiones que recorrerán parte de la ciudad a partir de las 12 horas.

Entre los camiones que podrán verse, destacan camiones americanos, clásicos o cabezas tractoras. Una cita a la que se suma una exposición de camiones, música en directo y otras actividades con las que se quiere difundir el trabajo de esta entidad, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Una concentración con participantes procedentes de Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Extremadura que empezarán a llegar en la tarde del viernes 22 de mayo a la Cubierta Multiusos.

El sábado tendrá lugar una comida de hermandad, a un precio de 10 euros, en la explanada del Lienzo Norte.