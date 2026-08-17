Ávila atiende 689 consultas en el primer semestre del año en la OMIC, la mayoría por compras online y telecomunicaciones

ÁVILA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Ávila ha atendido en el primer semestre de este año 689 peticiones que en su mayoría han estado relacionadas con la actividad de compras online y compañías de telecomunicaciones, aunque también se registrado consultas relacionadas con la compraventa y reparación de vehículos, ropa y confección, sector del gas y reparación de calderas, así como con servicios profesionales, banca y seguros privados.

Asimismo, ha destacado el aumento de consultas relacionadas con contenidos o servicios digitales en cuanto a plazos, procedimientos, garantías y servicios postventa se refiere, según un comunicado del Ayuntamiento de Ávila regido por Europa Press que.

Además, los primeros seis meses del año, en concreto en el mes de febrero, ha sido el periodo que más peticiones de información ha registrado, con 135, y en junio, el que menos, con 103, mientras que las peticiones registradas en este periodo suponen un cinco por ciento menos frente a las 725 del primer semestre de 2025.

En cuanto a las reclamaciones presentadas en la Junta Arbitral de Consumo, en el primer semestre de 2026, se han recibido 105, cerca de un 35 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado que sumó 78, en las que han predominado peticiones de arbitraje relacionadas con compras online.

En esta línea, en el primer semestre del año se han emitido once laudos arbitrales de los cuales dos eran de solicitudes de arbitraje procedentes del año anterior. Estos laudos, que han tenido en siete de los casos resultados estimatorios --otros tres han resultado desestimatorios y uno, de carácter conciliatorio--, se han referido, principalmente, a los sectores de las telecomunicaciones y la venta y reparación de vehículos.