Ávila se convierte en el centro del discernimiento intermonástico con un encuentro nacional en el CITeS

ÁVILA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Intermonástica de España celebra en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila (CITeS-Universidad de la Mística) un nuevo encuentro en el que se discernirán los próximos pasos de su proceso conjunto.

Decenas de monasterios, congregaciones y federaciones participan en esta cita que supondrá "un punto y seguido importante" en un camino de tres años de trabajo común sobre nuevos caminos sinodales, según ha explicado el centro en un comunicado recogido por Europa Press.

El encuentro en Ávila completa la experiencia celebrada el pasado mes de julio en Madrid, durante las I Jornadas LiDE/ADI, en las que entidades eclesiales de distintos ámbitos, entre ellos el educativo, se reunieron con la vista puesta "en una Iglesia más discerniente y sinodal".

LiDE son las siglas de la Asociación Liderazgo de Discernimiento para Entidades Eclesiales, compuesta por doce instituciones "con sede en España y creada para sostener una experiencia formativa en clave sinodal".

Con el mismo enfoque, pero en el ámbito monástico, el proyecto Vida Contemplativa en Sinodalidad (VCenS) posibilita la iniciativa Acompañamiento y Discernimiento Intermonástico (ADI).

Más allá de la oferta formativa, que continúa --ya que LiDE lleva nueve ediciones celebradas y ADI cinco--, tanto LiDE como ADI "han propiciado la existencia de grupos de escucha y discernimiento interinstitucionales en ámbitos educativos o conventuales, espacios que están haciendo posible la creación de iniciativas sinodales inéditas en España, como ya ocurre en otros países".