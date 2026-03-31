Ávila expone el único ejemplar original del decreto de expulsión de los judíos en el Día de la Cultura Sefardí

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, en la visita realizada este martes al Archivo Provincial de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha conmemorado el Día de la Cultura Sefardí con una jornada en el Archivo Municipal que ha tenido como eje central la exhibición del único ejemplar original que se conserva del decreto de expulsión de los judíos, firmado por los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, en una visita realizada este martes, ha destacado el valor de este documento, custodiado en dependencias municipales desde hace siglos, al subrayar que se trata de una pieza única en España que permite acercarse a uno de los episodios clave de la historia.

La jornada, enmarcada en la Red de Juderías y celebrada bajo el lema 'Exilio y Libertad', pretende ser "un día de memoria y regreso", combinado con historia y proyección cultural.

El Archivo Municipal ha abierto sus puertas con visitas gratuitas durante toda la mañana para mostrar este documento histórico junto a una selección de fondos que contextualizan la presencia judía en la ciudad.

En este sentido, la responsable del archivo, Sonsoles Guillén, ha explicado que se ha realizado una selección de documentos "para contextualizar la presencia de los judíos en Ávila", más allá del propio decreto de expulsión.

Entre los textos expuestos, figuran provisiones reales y documentos del siglo XV que reflejan tanto la convivencia como las tensiones de la época, así como medidas relacionadas con la organización de las aljamas, la actividad económica o la participación de la comunidad judía en acontecimientos como la guerra de Granada.

También se incluyen disposiciones en las que se ordena el traslado de actividades como las tenerías junto al río Adaja por motivos higiénicos o normas para proteger a la población judía.

El Consistorio ha puesto en valor el Archivo Municipal como un espacio que "atesora grandes documentos y grandes joyas", muchas veces desconocidas, y que permiten entender la historia de Ávila desde una perspectiva documental directa.

En este sentido, se ha incidido en la importancia de difundir este patrimonio y acercarlo a la ciudadanía. La actividad ha contado con la participación de responsables municipales y técnicos de la Red de Juderías, y ha permitido a los asistentes conocer de primera mano un documento de más de cinco siglos de antigüedad que convierte a Ávila en un referente en la conservación del legado sefardí.