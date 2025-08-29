Por Ávila pide a Mañueco abandonar la "soberbia" porque sus políticas "no funcionan"

El procurador del Grupo Mixto Pedro José Pascual interviene durante el Pleno de las Cortes - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que abandone la "soberbia" y "cambiar políticas de prevención" porque las "casi 150.000 hectáreas quemadas" demuestran que "no han servido".

Durante su intervención en el Pleno Extraordinario sobre la gestión de incendios, Pascual ha lamentado la falta de "una adecuada prevención y una dotación estructural con personal suficiente" que, en sus palabras, esté "bien adiestrado" y conozca el "terreno en proximidad" para ocuparse del "primer ataque en los incendios".

"Señor Mañueco, no hay más que analizar los datos y su evolución para concluir que, ante una situación como esta, no han sido capaces de controlar la situación. Y una emergencia así o la cometes desde el principio con medios suficientes o te desborda", ha argumentado.

En este contexto, ha reprochado que el modelo de prevención de la Junta sigue basado "en la temporalidad". "Carece de una adecuada labor de mantenimiento forestal durante el invierno y todo ello facilita que las olas de calor y las sequías generen escenarios óptimos para que el fuego se propague con rapidez", ha continuado para, finalmente, lamentar la "poca confianza" que genera su gestión en esta crisis.