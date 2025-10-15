Ávila recibe casi 104 millones en inversiones, un 42,4% más impulsadas por el abastecimiento y depuración de aguas

ÁVILA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ávila tiene consignados un total de 103.904.579 euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, lo que supone un impulso del 42,24 por ciento, uno de los mayores en el conjunto de las nueve provincias --solo superada por Palencia y Burgos en términos porcentuales--, impulsado sobre todo por las partidas destinadas a abastecimiento y depuración de aguas más de 18 millones de euros.

El proyecto, que se ha registrado hoy en las Cortes para su posterior debate y tramitación si se alcanza un consenso, recoge, entre otras inversiones, tres millones para el polígono Industrial Vicolozano, dentro del capítulo de Economía y Hacienda.

Sanidad y Bienestar animal y el Plan de Ganadería Extensiva se lleva casi la mitad de los 9,6 millones consignados a Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con inversiones de 2,5 y 2 millones respectivamente.

Más de quince millones se invertirán en actuaciones en materia de Extinción de incendios. En concreto, se dedicarán 8,4 millones a tratamientos selvícolas, 2,6 para protección y vigilancia del medio natural, 2,3 millones para cuadrillas helitransportadas y otros dos millones, en fondos Feder, para mejoras del operativo.

En materia sanitaria, de los 13,4 millones, se recogen inversiones por valor de 3,12 para equipamiento de hospitales; 3,1 millones para el Centro de Salud de la Adrada o los 2,4 millones para el Hospital de Día Oncológico de Ávila.

La conservación de infraestructuras viarias absorbe casi la mitad de la inversión destinada a movilidad (7,9 millones), al igual que las obras en centros de ciclos obligatorios (Infantil, Primaria y Secundaria), a las que se destinan más de 3 de los 6,09 millones en Educación.

Por otra parte, las obras en la Residencia y Centro de Día de Ávila se lleva la mayor parte de la inversión en el capítulo de Familia e Igualdad de Oportunidades, al consignar 7,3 de los 8,3 millones.

El refugio de alta montaña Laguna Grande de Gredos tiene asignada una inversión de 287.990 euros, la máxima cantidad en el capítulo de Cultura, Turismo y Deporte, con proyectos por valor de 2,4 millones.

Por último, la Fundación Patrimonio Nacional destina medio millón al concierto Músicos en la Naturaleza o 406.000 euros para una pasarela peatonal en Hoyos del Espino.