Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, en aviso este sábado por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos para la jornada de este sábado, 17 de octubre. - AEMET

Ávila y Salamanca, entre las provincias con avisos amarillos por lluvias y tormentas este sábado

VALLADOLID/MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este sábado en aviso a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, con peligro bajo por lluvias y tormentas desde la medianoche hasta la tarde.

Aemet ha avanzado que este sábado se dará un cambio de tiempo en la Península y Baleares, con una inestabilidad creciente propiciada por una vaguada en altura y el paso de un frente frío. En este contexto, predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos; con cielos poco nubosos al principio del día en regiones del centro y este.

Desde primeras horas se darán precipitaciones en el norte del territorio que se irán extendiendo al sur, pasando primero por regiones de la meseta norte y montañas aledañas, y desde horas centrales, a amplias zonas de la mitad sur peninsular y de las regiones mediterráneas.

Los avisos afectan a la totalidad de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid, además de a Zamora --exceptuada la comarca de Sanabria--, con previsión de precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas.

Se activan a partir de las 00.00 horas de este sábado y en principio se extienden hasta las 14.00 horas en las provincias de Valladolid y Zamora y en zonas de meseta de Ávila, Salamanca y Segovia; mientras que en las áreas más montañosas del sistema central y el sur de estas provincias se prolongarán hasta las 20.00 horas.

En lo que se refiere a las temperaturas, Aemet ha indicado que habrá un descenso generalizado de las máximas, que será ligero en Baleares y notable en interiores de la mitad norte peninsular. Las mínimas, que se darán al final del día en amplias zonas del país, también bajarán en la mitad norte peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto del territorio.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará viento moderado del nordeste en la meseta Norte, Cantábrico y Galicia, con intervalos fuertes en litorales de Asturias y Galicia y probables rachas muy fuertes en los de Galicia. A su vez, también habrá viento moderado con alguna racha muy fuerte el cierzo en el Ebro, el alisio en Canarias y la tramontana en Baleares y Ampurdán, aquí con intervalos fuertes. En el resto del territorio se registrará viento flojo, de componente este en el Mediterráneo, suroeste en el Guadalquivir y de norte en el resto.