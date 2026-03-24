'Ávila en tapas' celebrará su XXV aniversario del 26 al 28 de junio con más premios y actividades paralelas

ÁVILA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Ávila en Tapas' se celebrará del 26 al 28 de junio en la que es su 25 edición, por lo que se han organizado diversas actividades paralelas y premios especiales con motivo de este aniversario.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, y Javier Marfull, secretario de organizaciones de CEOE Ávila y de la Federación Abulense de Hostelería, han presentado la próxima edición de este certamen.

Para esta 25 edición, se contemplan los premios habituales a las tres mejores tapas, y también las distinciones que se otorgan en cuatro categorías pero además se otorgará un premio especial '25 aniversario', en reconocimiento al establecimiento que haya participado en más ediciones del certamen o haya ganado más ediciones del concurso o elabore una tapa conmemorativa.

De la misma forma, tal como ha señalado Javier Marfull, los ganadores representarán a Ávila en el Concurso Regional de Tapas y Pinchos que, este año, se prevé celebrar el último cuatrimestre en León.

Con motivo de los 25 años que cumple Ávila en Tapas, además, se realizará una programación "complementaria de actividades".

Para Javier Marfull 'Ávila en tapas' se plantea "como un evento que permite llamar la atención sobre la gastronomía abulense y como una apuesta por mostrar el buen trabajo de la hostelería de la ciudad".

Mientras que Sonsoles Prieto ha afirmado que se trata de "una fiesta para la hostelería" que, además, supone "un aliciente turístico y económico para la ciudad".

Los establecimientos que deseen participar este año en Ávila en Tapas podrán inscribirse del 1 de abril al 18 de mayo y el certamen se desarrollará en dos fases, en las que se contará con una comisión de catas y con un jurado profesional, respectivamente.

La comisión de catas estará integrada por blogueros y profesionales de redes sociales del ámbito de la gastronomía y el turismo gastronómico que serán los encargados de seleccionar las 12 tapas finalistas, que se darán a conocer el domingo por la tarde.

Ya en la jornada del lunes 29 de junio, el jurado profesional deberá seleccionar las tapas ganadoras en la segunda fase del concurso, que consiste en terminar de preparar y presentar "en vivo" la tapa por parte de sus creadores en un tiempo de 10 minutos.

Además de los premios profesionales que se van a otorgar, también se establece el premio del jurado popular, para la tapa que más votos obtenga durante el certamen, siguiendo la dinámica que se establecerá para esta ocasión.