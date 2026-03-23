Ayala anuncia un protocolo de buena conducta municipal en Burgos para evitar nuevas incompatibilidades

BURGOS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este lunes la creación de un nuevo protocolo de actuación y un "código de buena conducta" municipal tras el informe de la Secretaría General sobre las incompatibilidades detectadas en las contrataciones de la empresa participada por el concejal y presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez.

El objetivo de esta medida es evitar que se produzcan situaciones similares en el futuro, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. La intención de Ayala ha sido convocar a todos los grupos políticos y técnicos municipales para diseñar un protocolo que blinde la legalidad en las actuaciones de todos los ediles, aunque el PSOE ha declinado la invitación. En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, ha exigido la dimisión de Suárez o, en su caso, que la alcaldesa lo destituya de sus funciones.

Según ha detallado la regidora, el problema radica en que las declaraciones de bienes y actividades forman parte de un registro que no se traslada automáticamente a otros procesos administrativos. Con el nuevo protocolo se ha buscado que los servicios técnicos municipales estén avisados de antemano para que la incompatibilidad no llegue a producirse en ninguna fase de la gestión.

Este código no se limitará solo a las contrataciones, sino que supervisará también la concesión de subvenciones a personas representadas en el Pleno, así como las dedicaciones exclusivas y parciales.

Ayala ha reiterado que, según el informe del secretario municipal, en este caso concreto la irregularidad se ha producido de forma involuntaria por parte del concejal afectado. Ante las peticiones de cese de Borja Suárez, la alcaldesa ha evitado entrar en ellas, pero sí ha sugerido que la actitud del portavoz socialista podría deberse a la reciente pérdida de un procurador por parte de su formación.

La información sobre estas nuevas normas de conducta se ha conocido tras el análisis técnico de los contratos vinculados al presidente de la Diputación.