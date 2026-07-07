Ayala califica las últimas fiestas de la ciudad como unas "las mejores de los últimos años", con 250.000 asistentes

BURGOS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha calificado las fiestas de la ciudad de una de las mejores de los últimos años, afirmación que la regidora la basa en la cifra de 250.000 personas que, de forma global, han participado en todos los actos programados.

Para la regidora, "el éxito de la programación", concebida para abarcar a públicos de todas las edades, se ha reflejado en el "lleno constante de plazas, parques y calles", en las actividades.

Para la alcaldesa, "tradición e innovación no son conceptos enfrentados". Y es que desde el Ayuntamiento defienden la necesidad de modificar ciertos formatos para conectar con nuevos públicos sin perder un ápice de la identidad burgalesa.

El balance pone de relieve un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo. Uno de los saltos más significativos se ha dado en el espacio 'Isla Fantasía', concebido como un gran foco juvenil y familiar, que ha pasado de ofrecer 24 espectáculos la pasada edición a un total de 59 en este año

En el plano estrictamente musical, la ciudad ha albergado 73 espectáculos frente a los 59 del año anterior. Este despliegue ha sido posible, en parte, gracias a la colaboración de entidades privadas y fundaciones locales. El Consistorio ha agradecido expresamente el apoyo de Pepsi en la iniciativa de los Cuatro Reyes, el respaldo de la Fundación Caja Círculo al ciclo 'Órbita Excéntrica'--ha permitido a artistas noveles locales subirse por primera vez a los escenarios--y la aportación de la Fundación Caja Burgos en dos de las verbenas programadas.

Asimismo, el Gobierno municipal ha consolidado proyectos clave como el nuevo emplazamiento de las barracas en el polígono docente, las mejoras en la Feria de Tapas y la zona gastronómica de Isla Fantasía. También se asientan en el programa el certamen 'Mercado con Alma'--impulsado por el concejal de Comercio, César Barriada--, el piromusical de Capiscol y una feria taurina "con cifras históricas" que ha colgado el cartel de "no hay billetes" todas las tardes.

UN PREGÓN CON 12.000 ASISTENTES

Los datos estimativos facilitados por la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos refrendan el respaldo popular. El pregón congregó a 12.000 personas en la Plaza Mayor, una cifra que los responsables municipales han querido poner en valor comparándola con los datos de participación del reciente chupinazo de San Fermín en Pamplona, que rondó los 13.000 asistentes.

Por su parte, el acto del Pañuelo de El Cid reunió a unas 6.000 personas, una afluencia similar a la registrada en la Plaza Mayor y sus aledaños para la interpretación colectiva del Himno a Burgos. El gran desfile de la Cabalgata sumó cerca de 18.000 espectadores a lo largo de todo su recorrido, mientras que la tradicional Ofrenda Floral congregó a unos 16.000 asistentes entre participantes y público.

Ayala ha querido hacer una mención especial al desarrollo de las actividades conmemorativas del centenario del Himno a Burgos, una de las grandes novedades de la edición de este año, cuyos actos nocturnos han completado el mapa de una edición histórica para la capital burgalesa.

Ha repasado su gestión en materia de fiestas con la decisión de reducir los festejos de diez a siete días, así como añadir nuevos formatos, como Cuatro Reyes, otros de gastronomía e isla Fantasía, como ejemplos, o escenarios y espectáculos musicales y pirotécnicos.

BARRACAS

Respecto de uno de los aspectos más controvertidos de las fiestas, por la premura de tiempo y el cambio de ubicación de las atracciones, Ayala ha valorado la importante decisión del equipo de Gobierno de corregir la decisión que tomo el PSOE en el anterior mandato de llevar las barracas a la calle Laredo.

En el apartado de mercados, ha subrayado el éxito del Mercado de la Evolución señalando que la demanda de puestos es tan alta que requiere de un sorteo previo.

En clave económica, Ayala ha aportado cifras de consumo en los distintos puntos de las fiestas. Ha remarcado la revitalización de la Feria de Tapas, un formato que el Ejecutivo local consideraba "agotado" y que este año ha congregado a más de 45.000 personas, llegando a agotar existencias durante el fin de semana, mientras que las "gastronetas" instaladas en Isla Fantasía recibieron 15.000 visitas.

Como contrapartida, ha reconocido una bajada de participación en el espacio gastronómico de 'Cuatro Reyes', con datos "más moderados" que el año anterior, comprometiéndose a "revisar las causas" de cara a las próximas ediciones.

En cuanto a los grandes conciertos, el Fórum Evolución ha vuelto a registrar cifras de récord muy similares a las del periodo estival precedente. Como indicador del incremento de la participación ciudadana, Barriada ha revelado que los servicios de limpieza han recogido más de 105.000 kilos de residuos durante las fiestas, lo que supone un incremento del 16 por ciento respecto al año pasado. El concejal ha aprovechado para ensalzar la labor de los servicios municipales de emergencias, policía, bomberos, protección civil, limpieza y autobuses urbanos.

Finalmente, el edil ha concluido el balance con los datos de la Oficina de Turismo de Burgos, que confirman una tendencia al sector al alza con 2.500 visitantes registrados durante la semana festiva, superando los 2.400 de las fiestas de 2025 y los 2.300 del ejercicio anterior.