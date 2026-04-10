Ayala confirma que se aprobará el presupuesto con las alegaciones del PSOE porque no tienen "consecuencias prácticas"

La alcaldesa de Burgos junto a la concejala de Deportes. - AYTO BURGOS

BURGOS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha confirmado este viernes que el presupuesto del Ayuntamiento para este año se aprobará de forma definitiva el próximo lunes con las alegaciones que ha presentado el PSOE, que saldrán adelante con probabilidad al contar con un concejal más que el PP y ante la previsible abstención de Vox.

Ayala, que ha presentado las actuaciones que se han llevado a cabo en la piscinas municipales, ha explicado que las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista "no tienen consecuencias prácticas, independientemente de que sean aprobadas".

"Independientemente de que esas alegaciones efectivamente se aprueben no tendrá consecuencias prácticas" ha aseverado la alcaldesa de Burgos, quien ha apuntado que los servicios técnicos y económicos del propio Consistorio han pedido que sean "desestimadas" porque no están "conforme a la ley", una petición, que como ha apuntado Ayala, el PSOE no va a tener en cuenta.

El PSOE va a votar a favor a pesar de que esas alegaciones y Vox "se va a abstener aún cuando los servicios jurídicos y técnicos dicen que van contra la ley", ha insistido la alcaldesa, quien se ha referido, con ironía, a la "responsabilidad" de quienes se sientan junto al PP en el Corporación Municipal, en referencia a los dos partidos de la oposición.

Sobre las críticas del PSOE por el retraso en la solicitud de un crédito que condicionará las inversiones "hasta bien entrado el verano", Cristina Ayala ha indicado que el equipo de Gobierno "ha hecho su trabajo" y aunque en principio se dijo que se pediría un préstamo de unos 25 millones, "finalmente estará por debajo de ese importe" aunque no podrá empezar a tramitar su solicitud hasta tener el presupuesto aprobado.

No obstante, Ayala ha asegurado que se va a intentar agilizar el proceso para que esta cuestión este solucionada "lo antes posible" a lo que ha añadido que esta situación "es consecuencia directa del bloqueo que mantienen el Partido Socialista y el Partido Vox al presupuesto de la ciudad".