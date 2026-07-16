Ayala confirma que el incendio de los buses de Burgos se originó en uno de renting

La estación de autobuses de Burgos tras el incendio. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego que devastó el 21 de abril la cochera de los autobuses municipales de Burgos se originó en uno de los que el Ayuntamiento tiene en renting, tal y como ha anunciado la alcaldesa, Cristina Ayala, en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad. De esta manera, se estima que podrían ser las aseguradoras de estos vehículos las que corran con el gasto de la desgracia.

En cuanto a la situación del servicio de transporte, la alcaldesa ha señalado que, una vez que se estabilicen y cierren todos los contratos de emergencia aprobados para garantizar la movilidad en la ciudad y recuperar la operatividad de las cocheras, llegará el momento de "sentarse a hablar del medio plazo".

A este respecto, Ayala ha avanzado que el Ayuntamiento se reunirá en el Servicio de Accesibilidad, Movilidad y Transportes (Samyt) para definir de forma conjunta el futuro técnico de las cocheras de Villalonquéjar, donde se deberá determinar "el vector energético definitivo" que guiará la flota de autobuses de la ciudad en los próximos años, una transición que ha situado en una fase posterior a la actual gestión de corto plazo.